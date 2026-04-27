Pokémon Pocket : Toutes les cartes de l'extension Aura palpitante révélées avant leur sortie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 avril 2026 à 14h49
Victime d'un leak massif, le contenu de la nouvelle extension de Pokémon Pocket a été partagé sur Reddit quelques heures avant son lancement officiel.
Pokémon Pocket : Toutes les cartes de l'extension Aura palpitante révélées avant leur sortie

Aura palpitante (aussi connue comme l'extension B3) fera ses débuts dans Pokémon Pocket le 28 avril prochain. Assez attendue par les joueurs, elle pourrait apporter de grands changements dans la méta, de nouvelles fonctionnalités ainsi que son lot de cartes inédites à collectionner. Cependant, la surprise a été gâchée par un leak massif. 

La sortie d'Aura palpitante gâchée par une fuite massive

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Sur Reddit, des joueurs ont partagé la liste complète des cartes de cette nouvelle extension, secrètes comprises. Dans un premier temps, les images étaient de mauvaise qualité, laissant penser que la fuite était fausse. Cependant, quelques heures après, des captures de meilleure résolution ont été mises en ligne, confirmant la véracité du premier post. 

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Les publications ont ainsi révélé le nombre de cartes contenues dans l'extension Aura palpitante et les visuels de toutes les cartes secrètes (Gold rares, shinys et immersive rares incluses). Pour éviter de gâcher la découverte des joueurs concernés, nous ne partagerons aucun visuel dans cet article. Mais les plus curieux et les plus impatients peuvent consulter la liste complète des cartes en cliquant sur ce lien

Un scénario catastrophe qui se répète dans Pokémon Pocket

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Ce n'est pas la première fois que le contenu d'une extension à venir dans Pokémon Pocket est révélé avant sa sortie. L'un des exemples les plus marquants était survenu quelques mois seulement après les débuts du titre, avec le leak des cartes de l'extension Choc Spatio-temporel. Devenue fréquente, cette pratique reste frustrante car elle enlève le plaisir de découvrir les nouvelles cartes au gré des ouvertures. 

Pour les plus sages, l'attente sera très courte car vous pourrez ouvrir vos premiers boosters d'Aura palpitante dès le 28 avril. Rappelons que Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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