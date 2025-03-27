Pokémon Pocket : Les 5 cartes de Réjouissances Rayonnantes les plus prometteuses pour vos decks

Si vous souhaitez optimiser vos decks compétitifs ou rivaliser avec vos adversaires au lancement de la saison classée, découvrez les cartes les plus intéressantes de Réjouissances rayonnantes, la nouvelle extension de Pokémon Pocket.
Le lancement d'une nouvelle série de cartes dans Pokémon Pocket
a généralement un impact sur la méta et les decks les plus joués. Qu'il s'agisse d'une nouvelle carte EX, d'une carte Dresseur ou d'un objet, une simple carte peut augmenter les chances de victoire, à l'image de cette carte fonctionnant de pair avec Ondine
. Réjouissances Rayonnantes, l'extension disponible depuis le 27 mars, pousse les collectionneurs à trouver les Shinys.
Mais pour les joueurs compétitifs, les cartes les plus prisées ne sont pas forcément les Pokémon chromatiques. D'ailleurs, cinq cartes parmi les 111 ajoutées à Pokémon Pocket devraient rapidement intégrer les decks, notamment en parties classées.
Soignez, boostez ou crachez du feu avec les potentielles nouvelles cartes compétitives de Pokémon Pocket
L'extension n'est disponible que depuis quelques heures au moment où ces lignes sont rédigées. De fait, il est possible que le potentiel de certaines cartes ne soit exploité que dans les jours qui viennent. Néanmoins, plusieurs utilisateurs sur Reddit
ont partagé leur avis sur les meilleures cartes compétitives de Réjouissances Rayonnantes. Pourtant, seuls 2 Pokémon EX
sont envisagés en combo avec des cartes très utilisées, tandis que 3 cartes Dresseur
captent l'attention des joueurs.
5. Dracaufeu EX
La version chromatique de Dracaufeu EX est sans aucun doute la carte la plus convoitée par les collectionneurs. Mais pour les decks, les joueurs peuvent se contenter de la version EX classique ou de la version Full Art. Les combattants confirmés voient en Dracaufeu EX un très bon Pokémon capable de faire d'importants dégâts et de générer lui-même les énergies qu'il utilise pour attaquer.
Néanmoins, ils recommandent de ne pas l'associer à Sulfura EX. En revanche, il peut être associé à René et son Ronflex
de l'extension Lumière triomphale
, d'autant que l'action du Dresseur permet d'attaquer plus rapidement avec le Pokémon endormi. Ensemble, ils créent une bonne diversion en attendant l'arrivée de Dracaufeu EX. Pour un deck mono feu, privilégiez un duo avec Feunard.
4. Giratina EX
Dialga, Palkia et Arceus étant déjà présents dans Pokémon Pocket, il ne manquait que Giratina pour compléter le groupe des Mythes. Mais Giratina EX pourrait signer le retour des decks Mewtwo EX en compétitif ou un retour des decks mettant à l'honneur les Pokémon Psy comme Gardevoir. En effet, son talent Cri-espace brisé permet d'attacher une énergie à Giratina EX même s'il n'est pas le Pokémon actif.
Son attaque Impact du Choas reste chère à jouer, mais elle inflige 120 points de dégâts, ce qui est très correct et permet de mettre à mal les Pokémon EX adverses.
3. Dame du Centre Pokémon
Les cartes qui permettent de soigner des Pokémon dans Pokémon Pocket sont généralement propres à un type, à l'image d'Erika pour les Pokémon Plante ou de Nacchara pour les Pokémon Eau. La carte Dame du Centre Pokémon peut plus facilement être intégrée à un large choix de decks
, car elle redonne 30 points de vie à n'importe quel Pokémon et supprime les États spéciaux.
2. Red
Qu'il soit le personnage jouable ou l'un des adversaires les plus puissants que vous affrontez, Red est l'une des figures les plus emblématiques de la franchise Pokémon. Il se montrera d'ailleurs très efficace contre les decks EX
. En effet, sa capacité fait que vos Pokémon infligent 20 points de dégâts supplémentaires s'ils combattent un Pokémon EX actif adverse
. Red peut donc donner le coup de boost qui mettra K.O les créatures les plus redoutables, surtout lors d'absences de faiblesses.
1. Sbire de la Team Rocket
L'année 2025 est définitivement placée sous le signe de l'organisation au grand R rouge. Après l'annonce de Rivalités Destinées
et le lancement d'accessoires inédits à l'effigie de la Team Rocket
, une carte Sbire risque bien de devenir le cauchemar des joueurs compétitifs.
En effet, elle forcera votre adversaire à perdre une énergie aléatoire attachée à son Pokémon actif pour chaque côté face
fait lors d'un lancer de pièce. Si la chance est de votre côté, vous pouvez empêcher l'attaque, mais aussi le retrait du Pokémon actif adverse
et remporter facilement un combat.
commentaire (0)