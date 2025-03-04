Pokémon Pocket : Les decks Eau boostés une nouvelle fois grâce à cette carte

Si vous aimez les decks qui éclaboussent dans Pokémon Pocket, cette carte disponible dans l'extension Lumière triomphale risque fort de devenir l'un de vos atouts majeurs.
Depuis le lancement de Pokémon Pocket
, les decks axés sur les Pokémon de type Eau sont parmi les plus utilisés par les dresseurs. Mais cette omniprésence des jeux aquatiques n'a pas pour origine un monstre redouté, mais plutôt une championne d'arène. La carte Dresseur d'Ondine suffit à faire trembler ou à agacer la communauté à la simple évocation de sa capacité qui attache une énergie Eau à votre Pokémon actif pour chaque Face lors d'un lancer de pièce.
Cependant, l'arrivée de Lumière triomphale
dans Pokémon Pocket a donné aux adeptes des decks Eau un atout de plus à ajouter à leur jeu fétiche. Il s'agit de Nacchara
, et sa capacité est si efficace que la carte Potion est devenue obsolète.
Nacchara, la soigneuse officielle des monstres de type Eau dans Pokémon Pocket
Ayant fait ses débuts dans le jeu Légendes Pokémon: Arceus, Nacchara est originaire de la région de Hisui et est la cheffe du Clan Perle. En temps normal, ses Pokémon fétiches sont des Évolitions, notamment Givrali. Mais dans Pokémon Pocket, elle possède un effet qui renforce les Pokémon de type Eau. Quand elle est jouée, elle redonne 40 points de vie à chaque Pokémon sur lequel une énergie Eau est attachée.
Or, Ondine peut facilement ajouter une multitude d'énergies Eau à votre Pokémon si la chance est de votre côté. Mais cela peut encore être amélioré en jouant l'Aquali de L'Île Fabuleuse
et le Manaphy de Choc Spatio-temporel.
Le premier permet de déplacer à volonté les énergies Eau
des Pokémon du banc vers votre Pokémon actif. Tandis que le second attache systématiquement une énergie Eau à deux Pokémon sur votre banc.
L'action combinée de ces deux Pokémon et de Nacchara fait que tous vos Pokémon Eau peuvent être soignés à coup sûr, tant qu'ils possèdent au moins une énergie Eau
. En jouant la retraite au bon moment, vous pouvez donc soigner l'ensemble de votre équipe et éviter la défaite.
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