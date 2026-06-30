Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Voltoutou ?

Le trailer de l'extension Jours heureux de Pokémon Pocket a mis en avant les Pokémon chiots, mais l'un d'entre eux a désormais droit à un adorable emblème à son effigie. Découvrez comment le récupérer.

Les emblèmes (ou insignes) sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs de personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts de Pokémon Pocket, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés, mettant à l'honneur des Pokémon légendaires, des favoris de la communauté, notamment des chats et des chiens.

Par le passé, Dogrino et Miaouss ont eu des emblèmes à leur effigie. Mais avec l'extension Jours heureux disponible depuis le 30 juin 2026, un nouveau Pokémon chien rejoint les autres emblèmes déjà disponibles dans le titre de DeNA. Voltoutou, l'adorable chiot électrique, a droit à un bel emblème jaune comme une partie de son pelage, mais il se mérite.

Une impressionnante meute de chiots à réunir

Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à obtenir un certain nombre de cartes d'une extension spécifique, que ce soit via les boosters, les échanges ou la Pioche miracle. Mais la deuxième manière consiste à obtenir certaines cartes spécifiques pour valider une mission secrète. L'insigne de Voltoutou appartient à cette deuxième catégorie.

Pour le réunir, vous devrez simplement valider la mission secrète « Un paquet de chiots Pokémon ». Mais à la différence des autres missions cachées de Pokémon Pocket, elle est relativement simple à valider car elle demande des cartes communes provenant du set principal.

Vous devrez simplement obtenir les cartes de Caninos, de Voltoutou, de Pâtachiot et de Rocabot. Mais réunir 4 cartes serait un peu trop simple. Si vous souhaitez montrer votre amour des chiots Pokémon, vous devrez récupérer 50 exemplaires de cartes chiots. L'ordre d'obtention ou le nombre de cartes n'a pas d'importance : tant que vous obtenez 50 cartes partageant l'attaque « Chiots à gogo », la mission sera validée et la récompense débloquée.

Comment afficher cet emblème secret et les autres disponibles dans Pokémon Pocket ?

Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de Voltoutou, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran principal, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

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Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème jaune pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.

Rappelons que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec le Pokémon chiot ou avec les autres emblèmes de votre collection, qu'il s'agisse de Rugit-Lune et Garde-de-Fer, de Larméléon ou de Pikachu !