Des accessoires Pokémon Team Rocket débarquent dans les Pokémon Centers japonais en avril

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 21 mars 2025 à 11h16
Les Pokémon Centers japonais célébreront bientôt l'arrivée de la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner : « The Glory of Team Rocket » ! Dès le 18 avril prochain, une gamme complète d'accessoires dédiés à la célèbre organisation criminelle de la série Pokémon sera disponible à l'achat.
Des accessoires Pokémon Team Rocket débarquent dans les Pokémon Centers japonais en avril

Des accessoires aux couleurs de la Team Rocket

Parmi les produits proposés, les joueurs retrouveront :
  • Des protège-cartes (sleeves) à l'effigie de la Team Rocket
  • Des boîtes de rangement pour cartes en plastique, et une autre en simili cuir
  • Une grande boîte de stockage pour cartes
  • Un tapis de jeu exclusif accompagné de son étui
  • Une boite à dés et marqueurs de dégâts
  • Une série de vêtements à l'image de la Team Rocket
Ces accessoires permettront aux fans du JCC Pokémon d'afficher clairement leur allégeance à Jessie, James et Miaouss, en rendant hommage à l'une des équipes antagonistes les plus iconiques de la franchise.
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Un attaché-case collector limité à gagner par tirage au sort

La pièce maîtresse de cette collection est sans aucun doute « l'attaché-case Glory of the Rocket Team », proposé à 14 900 yens (environ 100 euros). Ce coffret collector contiendra 30 boosters de la nouvelle extension et est spécialement conçu pour protéger vos accessoires Pokémon.
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Attention toutefois : contrairement aux autres produits, cet attaché-case collector sera uniquement disponible via une loterie organisée sur le site officiel du Pokémon Center japonais. Les plus chanceux pourront donc tenter leur chance pour acquérir ce magnifique objet exclusif.

Une sortie très attendue par les fans

La gamme d'accessoires The Glory of Team Rocket accompagne la sortie officielle de la nouvelle extension du jeu de cartes Pokémon prévue le 18 avril. Un événement à ne pas manquer pour les collectionneurs et joueurs de TCG Pokémon qui souhaitent donner une touche « Team Rocket » à leurs parties.

Il ne reste donc plus qu'à croiser les doigts pour être sélectionné lors de la loterie de l'attaché-case, et à se rendre directement en boutique pour découvrir tous ces nouveaux accessoires !
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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