Des accessoires Pokémon Team Rocket débarquent dans les Pokémon Centers japonais en avril

Les Pokémon Centers japonais célébreront bientôt l'arrivée de la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner : « The Glory of Team Rocket » ! Dès le 18 avril prochain, une gamme complète d'accessoires dédiés à la célèbre organisation criminelle de la série Pokémon sera disponible à l'achat.

Des accessoires aux couleurs de la Team Rocket

Des protège-cartes (sleeves) à l'effigie de la Team Rocket

à l'effigie de la Team Rocket Des boîtes de rangement pour cartes en plastique, et une autre en simili cuir

Une grande boîte de stockage pour cartes

Un tapis de jeu exclusif accompagné de son étui

exclusif accompagné de son étui Une boite à dés et marqueurs de dégâts

Une série de vêtements à l'image de la Team Rocket

















Un attaché-case collector limité à gagner par tirage au sort







Une sortie très attendue par les fans

Parmi les produits proposés, les joueurs retrouveront :Ces accessoires permettront aux fans du JCC Pokémon d'afficher clairement leur allégeance à Jessie, James et Miaouss, en rendant hommage à l'une des équipes antagonistes les plus iconiques de la franchise.La pièce maîtresse de cette collection est sans aucun doute, proposé à. Ce coffret collector contiendrade la nouvelle extension et est spécialement conçu pour protéger vos accessoires Pokémon.Attention toutefois : contrairement aux autres produits, cet attaché-case collector sera uniquement disponible via une. Les plus chanceux pourront donc tenter leur chance pour acquérir ce magnifique objet exclusif.La gamme d'accessoiresaccompagne la sortie officielle de la nouvelle extension du jeu de cartes Pokémon prévue le 18 avril. Un événement à ne pas manquer pour les collectionneurs et joueurs de TCG Pokémon qui souhaitent donner une touche « Team Rocket » à leurs parties.Il ne reste donc plus qu'à croiser les doigts pour être sélectionné lors de la loterie de l'attaché-case, et à se rendre directement en boutique pour découvrir tous ces nouveaux accessoires !