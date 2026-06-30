Pokémon Pocket : Psykokwak vedette d'une carte Promo très colorée

Vous aimez Psykokwak et Pokémon Pocket ? Alors cette nouvelle carte dans les teintes de jaune et de bleu devrait vous plaire. Mais pour l'obtenir, il faut passer par une case qui divise.

Les cartes promotionnelles sont l'occasion d'ajouter une touche unique à votre Cartodex dans Pokémon Pocket. En règle générale, elles se basent sur une carte existante, mais proposent une illustration différente. Pour combler tous les dresseurs, des Pokémon très appréciés sont souvent mis à l'honneur de cette manière.

Que ce soit Victini, Coiffeton, Pikachu ou Métamorph, tous ont déjà eu droit à une très belle carte promotionnelle par le passé. Pour célébrer le début de l'été, le plus célèbre des canards est à l'honneur et il semble avoir pris de l'avance sur le calendrier des vacances.

Psykokwak part déjà en vacances dans une oasis tropicale

On ne présente plus Psykokwak, le canard psychique tiré de la première génération de jeux Pokémon. S'il est présent dans Pokémon Pocket depuis les débuts du jeu, le canard souffrant de mal de tête a eu droit à plusieurs versions au gré des nouvelles extensions.

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La dernière en date est disponible dans le set Jours heureux et cette carte promotionnelle est une variante de celle-ci, possédant les mêmes points de vie, la même attaque et la même faiblesse. À la différence de celle de Jours heureux qui est une carte commune, la variante est déclinée en version Illustration rare aux couleurs estivales. Psykokwak est toujours perdu, mais il se détend sous les palmiers.

Une carte réservée aux détenteurs du Pass Premium de Pokémon Pocket

Proposé pour une durée limitée en jeu, le Psykokwak estival ne peut être obtenu qu'en souscrivant au Pass payant (9,99 euros par mois). La carte est la première récompense offerte aux joueurs abonnés qui se connectent au jeu à partir du 1er juillet 2026. Mais attention, vous n'avez qu'un mois pour la récupérer. Dès le 1er août, elle disparaitra pour laisser sa place à une nouvelle carte promotionnelle.

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Souscrire au Pass vous permettra également d'ouvrir un booster supplémentaire par jour, d'obtenir des Sabliers supplémentaires en validant des missions spéciales ou d'obtenir des Tickets premium à échanger contre des accessoires cosmétiques exclusifs. Mais allez-vous craquer ou passer votre tour ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires !