Pokémon: Rivalités Destinées, défiez ou rejoignez la Team Rocket avec l'extension EV10

Pour sa dixième extension du bloc Écarlate et Violet, Pokémon TCG vous invite à choisir un camp : celui des duos héroïques ou celui de l'organisation au R rouge.
Le 24 mars 2025, The Pokémon Company a officiellement présenté le nom, les caractéristiques ainsi que les différents produits disponibles pour la prochaine série en date, à savoir l'extension EV10
. Alors que la série Aventures ensemble remettait à l'honneur une ancienne mécanique, la vague de nostalgie va continuer dans le JCC Pokémon
avec Pokémon: Rivalités Destinées.
Le grand retour de la Team Rocket confirmé dans l'extension Pokémon: Rivalités Destinées
Particulièrement attendue par la communauté, Rivalités destinées marque le retour des Pokémon de la Team Rocket
. Si elle amuse quand elle est représentée par Jessie et James, l'organisation de Giovanni compte bien mettre à mal les meilleurs dresseurs. Pour protéger les Pokémon, vous pourrez compter sur des figures emblématiques de l'univers de Pokémon
comme Cynthia et son Carchacroc ou Luth et son Ho-Oh. Mais vous pourrez choisir de rejoindre le côté obscur avec les cartes de Giovanni ou des sbires de la Team Rocket.
Cette dualité se retrouve notamment sur les boosters de l'extension. Rivalités Destinées propose 4 illustrations différentes pour ses paquets, dont deux dédiées aux membres de la Team Rocket. L'extension sera déclinée en une multitude de produits, dont des boosters à l'unité, des tripacks ou encore un Coffret Dresseur d'élite
. Celui-ci aura comme vedettes Giovanni et son Mewtwo, dont les silhouettes noires se démarquent sur le logo rouge de l'organisation.
Si le nombre de cartes incluses dans cette extension n'est pas encore connu, il est déjà précisé que le set contiendra au total :
- 83 cartes de la Team Rocket
- 17 Pokémon EX, dont 10 appartenant à des dresseurs et des dresseuses
- 23 Pokémon « illustration rare »
- 11 Pokémon « illustration spéciale rare »
- 6 cartes texturées dorées « hyper rare »
Quel que soit le camp que vous choisirez, les produits du TCG Pokémon Rivalités Destinées seront disponibles en magasins à partir du 30 mai prochain.
Les plus impatients pourront participer aux tournois d'avant-première organisés à partir du 17 mai 2025. L'extension sera également jouable en avance, à partir du 29 mai sur l'application JCC Pokémon Live.
Enfin, pour celles et ceux qui veulent mettre leurs decks aux couleurs de la Team Rocket, sachez que plusieurs accessoires thématiques vont accompagner cette sortie
. Alors, allez-vous jouer un mauvais tour aux côtés de l'organisation la plus redoutée de l'univers Pokémon ?
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