Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Lumière triomphale

Réveillez le pouvoir du puissant Arceus avec Lumière triomphale, la toute nouvelle mini-extension Pokémon Pocket et découvrez toutes ses surprises.
Juste après sa révélation lors du Pokémon Présents 2025
, l'extension Lumière triomphale a fait officiellement ses débuts dans Pokémon Pocket le 28 février 2025
. Assez secrète jusqu'à une fuite accidentelle, cette mini-série est pensée de la même manière que L'Île Fabuleuse. Elle contient donc un nombre réduit de cartes mais possède également de nouvelles cartes secrètes, dont certaines qui devraient ravir les joueurs en quête des cartes de la série Évolutions prismatiques.
Près de 100 cartes à collectionner dans la série Lumière Triomphale de Pokémon Pocket
L'extension Lumière triomphale est constituée de 96 cartes
. Le set principal regroupe 75 cartes communes, unco, holographiques et EX. Mais à la surprise générale, il ne compte que 4 cartes Supporter. Quant aux Pokémon à l'honneur, ils proviennent de plusieurs régions différentes, incluant notamment les formes originelles de Dialga et Palkia, deux cartes Arceus, des Pokémon appréciés de la communauté comme Ectoplasma, Carchacroc et Tyranocif, ainsi que Phyllali et Givrali.
Comme un clin d'œil au passé, les cartes holographiques incluent un design en leur centre rappelant celui des cartes de la série Arceus du TCG Pokémon. Du côté des cartes secrètes, l'extension en possède 21 réparties de la manière suivante :
- 6 cartes Illustration rare (Démolosse, Marill, Zarbi, Simularbe, Magnéti, Shaymin)
- 9 cartes Full Art dont 5 Pokémon et 4 cartes Supporter (Phyllali EX, Givrali EX, Carchacrok EX, Tarinorme EX, Arceus EX)
- 4 cartes Alternative rare (Phyllali EX, Givrali EX, Carchacroc EX, Tarinorme EX)
- Une carte Immersive rare d'Arceus EX
- Une carte Gold rare d'Arceus EX
Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : L'Île Fabuleuse, Lumière triomphale et Choc Spatio-temporel. Sélectionnez simplement le booster orangé décoré d'Arceus pour tenter votre chance.La Pioche miracle propose également le contenu des paquets de Lumière triomphale
. Étant donné que la série est plus petite que les séries principales, n'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. D'autant que dans les premiers jours de lancement, les joueurs sont nombreux à ouvrir ces paquets. Les chances d'obtenir des cartes rares sont donc augmentées.
Des missions inédites et de nouveaux défis de combat solo Lumière triomphale
Même si elle est plus petite, cette nouvelle extension apporte son lot de nouvelles missions à valider. Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) pour terminer ces mini-défis.
En récompense, vous obtiendrez des Tickets boutique de couleur orange, exclusifs à la série. Vous pourrez les échanger à la Boutique en jeu contre des accessoires inédits aux couleurs d'Arceus, le Pokémon créateur.
Les amateurs de combats ne sont pas oubliés. L'extension Lumière triomphale de Pokémon Pocket ajoute plusieurs nouveaux défis de combat Solo à valider.
Cependant, ils sont réservés aux dresseurs confirmés, car aucun défi de niveau Facile n'est proposé. Venez à bout de ces decks pour gagner de nombreuses récompenses, dont des Sabliers boosters, des Poudres éclat et plus encore.
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