Pokémon Pocket : Le nouveau système d'échange arrive et vous pourrez l'utiliser très bientôt

Après de nombreuses rumeurs et de longs mois d'attente, Pokémon Pocket confirme l'arrivée prochaine du tout nouveau système d'échange. Découvrez ses nouvelles fonctionnalités et sa date de lancement.
En juin 2025, un utilisateur de Reddit publiait une rumeur
liée à l'arrivée de la refonte du système d'échange de Pokémon Pocket
. Ses sources suggéraient que la nouvelle manière de troquer ses doublons en jeu serait mise en place à la fin du mois de juillet. Cependant, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait de simples spéculations. Mais le 16 juillet 2025, les joueurs de Pokémon Pocket ont reçu une notification dans l'application confirmant le lancement des nouveaux échanges
dans quelques jours.
Les derniers jours des Jetons échange dans Pokémon Pocket
Dans le message consultable en jeu, The Pokémon Company et DeNA annoncent que les Jetons échange seront définitivement supprimés suite à la mise à jour concernée.
D'ailleurs, comme le précisait la publication Reddit, la nouvelle monnaie qui permettra de réaliser les échanges sera la Poudre éclat
, déjà utilisée pour appliquer des effets déco
. S'il sera toujours possible d'en obtenir en ouvrant des paquets ou en échangeant des Tickets événements, les joueurs pourront transformer les Jetons échange accumulés en Poudre éclat.
Le taux de conversion a d'ailleurs été partagé dans le message en jeu. Ainsi, vous pourrez transformer :
- 1 Jeton échange en 1 Sablier booster (limité à 60 transactions)
- 1 Jeton échange contre 10 Poudres éclat
- 10 Jetons échange contre 100 Poudres éclat
- 100 Jetons échange contre 1000 Poudres éclat
Cependant, les développeurs de Pokémon Pocket précisent que les échanges seront indisponibles en jeu à partir du 25 juillet, le temps de mettre en place le nouveau système
. D'ailleurs, celle-ci fera partie des nouveautés intégrées à la mise à jour du 29 juillet 2025 qui comportera également la très attendue extension A4 du jeu
.
Une nouvelle fonctionnalité à tester à partir du 30 juillet prochain
Les échanges seront à nouveau possibles dans Pokémon Pocket dès le 30 juillet 2025
. Pour l'occasion, une fonctionnalité supplémentaire fera ses débuts : Cartes recherchées
. Dans votre profil, vous pourrez désormais lister les cartes que vous recherchez le plus afin de compléter plus facilement votre collection grâce aux échanges. Cependant, vous ne pourrez toujours pas échanger des cartes de rareté 2 étoiles ou supérieure.
Rappelons que Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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