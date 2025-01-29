Pokémon Pocket : Comment obtenir des Jetons échange ?

Les Jetons échange sont indispensables pour échanger une carte contre celle d'un autre joueur dans Pokémon Pocket. Découvrez comment les récupérer.
L'arrivée des échanges dans Pokémon Pocket
va permettre à des milliers de joueurs de compléter leur collection en troquant leurs doublons contre des cartes manquantes. Mais cette fonctionnalité marque les débuts d'un tout nouvel objet : le Jeton échange.
Or, celui-ci sera nécessaire pour récupérer des cartes rares. Afin de préparer au mieux vos futurs échanges
, voici tout ce qu'il faut savoir sur les Jetons échange et comment en obtenir en recyclant vos doublons.
Les Jetons échange, une monnaie liée à votre collection et aux cartes demandées dans Pokémon Pocket
Le Jeton échange est assez similaire dans son fonctionnement à celui des Points booster de Pokémon Pocket
. En effet, il indique à la fois la valeur d'une carte à échanger et la somme requise pour pouvoir troquer un exemplaire
. À noter que lors d'un échange, les deux joueurs doivent dépenser le même nombre de Jetons échange pour valider l'opération. Chaque carte possède une valeur particulière en Jetons échange
. Cependant, il faut noter que seules les cartes de rareté holographique et supérieure nécessitent de dépenser des Jetons échange pour être obtenues. Les cartes communes et unco ne sont pas concernées.
De base, le joueur ne possède pas de Jetons échange dans Pokémon Pocket. Il n'est pas possible d'acheter cette nouvelle monnaie avec de l'argent réel, des Poké Lingots ou des Tickets boutiques
.
Comment transformer ses cartes en plusieurs exemplaires en Jetons échange dans Pokémon Pocket ?
À ce jour, il n'existe qu'une seule méthode pour récupérer des Jetons échange dans Pokémon Pocket. Pour cela, vous devez vous rendre dans votre Cartodex et transformer vos doublons en jetons.
La procédure à suivre est la suivante :
- Depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, cliquez sur l'onglet Collection
- Parcourez votre liste de cartes et trouvez un monstre que vous possédez en plusieurs exemplaires
- Sélectionnez la carte de votre choix, puis appuyez sur l'option « Obtenir des objets ». Vous aurez plusieurs options à l'écran comment obtenir un effet déco sur la carte concernée, obtenir un Ticket Premium ou un symbole vert représentant le Jeton échange
- Appuyez sur l'icone représentant le Jeton échange, puis appuyez sur Échanger pour obtenir le nombre de jetons indiqué à l'écran
Attention car seules les cartes de rareté holographique et supérieure peuvent être transformées en Jetons échange
. Cette option n'est pas disponible pour les doublons de cartes communes et unco. De plus, vous devez posséder au moins 3 exemplaires d'une carte pour profiter de cette fonctionnalité.
En effet, Pokémon Pocket impose à l'heure actuelle de conserver impérativement 2 exemplaires d'une carte.
Enfin, chaque transformation en Jetons échange inclut l'apparition d'une petite jauge. Celle-ci indique aux joueurs le nombre de Jetons échange qu'ils possèdent et le type de carte qu'ils peuvent échanger en fonction de ce qu'ils ont obtenu.
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