Pokémon Pocket : La date de sortie de l'extension A4 dévoilée par un leak

L'extension La Clairière d'Évoli n'est disponible que depuis quelques heures, mais les yeux sont déjà rivés sur l'extension A4 de Pokémon Pocket. En effet, une fuite dévoile sa date de sortie et celle-ci risque de déplaire aux joueurs.
Régulièrement, de nouvelles extensions sont ajoutées à Pokémon Pocket
. La dernière en date, La Clairière d'Évoli
, est disponible depuis le 26 juin 2025. Cependant, le jeu de cartes à collectionner n'est pas à l'abri des fuites et des leaks. D'ailleurs, une fuite partagée le 27 juin sur X/Twitter confirmerait la date de sortie ainsi qu'une information majeure sur la série à venir.
Une date déjà annoncée pour la prochaine sortie majeure dans Pokémon Pocket
Centro Leaks, un insider spécialisé dans les informations sur Pokémon, a révélé sur son compte X/Twitter que la prochaine extension de Pokémon Pocket arriverait dans nos smartphones et tablettes le 30 juillet 2025
. Si ses sources sont généralement fiables, c'est la première fois que l'insider partage une information liée à Pokémon Pocket sur ses réseaux. Il est donc difficile à l'heure actuelle de savoir si cette information est fiable ou non.
Cependant, les joueurs de Pokémon Pocket ont constaté qu'une nouvelle extension arrivait en jeu chaque fin de mois et cela peut se vérifier avec les dernières sorties du titre :
- Le booster à thème Crise interdimensionnelle est sorti le 29 mai 2025
- L'extension Gardiens astraux est sortie le 30 avril 2025
- L'extension Réjouissances rayonnantes est sortie le 27 mars 2025
- Le booster à thème Lumière triomphale est sorti le 28 février 2025...
Proposer de nouveaux paquets à ouvrir dès le 30 juillet prochain semble donc assez logique au regard de ce calendrier de sortie
. Mais le détail qui a le plus marqué les lecteurs est que celle nouvelle extension serait l'extension A4.
Une extension à 2 boosters axée sur une nouvelle génération de petits monstres ?
Depuis la sortie de Choc Spatio-temporel, Pokémon Pocket a pris l'habitude de créer des blocs axés autour d'un grand thème.
Chaque bloc comprend la série principale avec 2 boosters, une deuxième extension avec d'autres Pokémon de la même génération et une extension « hors-série ». Le Bloc A2 axé autour de la quatrième génération suivait ce principe avec les extensions Choc Spatio-temporel, Lumière Triomphale et Réjouissance rayonnantes. Le schéma s'est aussi répété avec le bloc A3 et les extensions Gardiens astraux
, Crise interdimensionnelle (A3a) et La Clairière d'Évoli (A3b).
Sans surprise, l'extension A4 devrait donc bien sortir à la fin du mois de juillet si la date est confirmée par The Pokémon Company. Il y a également de grandes chances de voir arriver une nouvelle génération de Pokémon et une extension divisée en 2 boosters thématiques. Cependant, le thème de cette série n'est pas encore connue
. Il va donc falloir patienter et guetter les prochaines fuites pour découvrir les Pokémon à l'honneur dans ces nouveaux paquets.
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