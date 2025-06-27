Pokémon Pocket : La refonte du système d'échange disponible très bientôt ?

Une publication partagée sur un célèbre réseau social suggère que la refonte du système d'échange de Pokémon Pocket, encore très silencieuse, pourrait arriver dans quelques semaines à peine.
Fin janvier, Pokémon Pocket
introduisait le système d'échange, très demandé par les joueurs. Mais rapidement, il a été critiqué
pour ses coûts exorbitants, pour l'utilisation de sabliers dédiés et car il ne permet pas d'échanger les cartes les plus rares du jeu.
Face aux réactions très mitigées de la communauté, DeNA et The Pokémon Company ont annoncé en mars 2025 que le système d'échange allait être repensé
dans le courant de l'année. Cependant, aucune date n'est encore annoncée pour l'arrivée du nouveau système d'échange. Mais il pourrait arriver très prochainement.
Des informations sur le nouveau système d'échange de Pokémon Pocket partagées sur Reddit
Sur le subreddit Pokemon TCG Pocket, l'utilisateur sylveon_eevee
a partagé quelques informations concernant cette refonte très attendue de Pokémon Pocket. Selon ses sources, la nouvelle version des échanges sera déployée le 29 juillet prochain, possiblement en même temps que l'extension A4 du jeu
. Comme cela avait déjà été annoncé par DeNA, les Jetons Échange
disparaitront définitivement et il faudra utiliser des Poudres Éclat (monnaie servant actuellement à appliquer des Effets déco
) pour échanger des cartes avec ses amis.
Toujours d'après les informations de sylveon_eevee, les joueurs pourraient transformer leurs Jetons Échange en Poudres éclat et en sabliers d'échange. L'utilisateur Reddit déclare qu'un jeton échange pourra être transformé en 10 Poudres éclat
. Il suggère également qu'il sera possible de transformer les jetons en lot de 100 ou de 1000 Poudres éclat, mais sans préciser le nombre de jetons exigés pour effectuer cette opération.
Simples rumeurs ou révélation avant l'heure d'un changement très attendu ?
Bien entendu, il ne s'agit là que de spéculations et non d'informations officielles
partagées par DeNa ou par The Pokémon Company. De fait, il est possible que le nouveau système d'échange ne soit pas ajouté au titre en juillet prochain, hormis en cas de confirmation par les deux entités.
En attendant une possible annonce, les joueurs peuvent tenter leur chance en ouvrant des boosters de la nouvelle extension La Clairière d'Évoli
, disponible depuis le 26 juin 2025 en jeu. Rappelons que Pokémon Pocket est un jeu gratuit disponible sur tous les appareils iOS et Android.
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