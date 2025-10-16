Pokémon Pocket : La toute nouvelle extension B1 dévoilée en avance par un leak

Alors que Booster de Luxe EX est toujours disponible dans Pokémon Pocket, les joueurs ont les yeux rivés sur la nouvelle extension B1, accompagnant le lancement de l'année 2 du jeu. Une fuite a révélé en avance ses boosters et son contenu.
Le monde de Pokémon est en ébullition ! Entre le Teraleak révélant les plans de la licence sur les années à venir
et la sortie de Légendes Pokémon: Z-A
, les joueurs ne savent plus où donner de la tête.
Mais aujourd'hui, une autre nouvelle vient s'ajouter à la liste et elle concerne Pokémon Pocket
. D'ailleurs, elle pourrait bien donner envie aux amateurs de Méga-évolutions d'économiser leurs Sabliers. En effet, une fuite aurait dévoilé une information majeure sur la future extension B1
.
Mega-Rising, une nouvelle extension à 3 boosters dans Pokémon Pocket ?
Si vous étiez présents au lancement de Pokémon Pocket en octobre 2024, vous savez que la toute première extension du jeu, Puissance génétique
, était déclinée en 3 boosters.
Chaque booster possédait des cartes exclusives et les paquets en question mettaient à l'honneur des Pokémon cultes de la première génération. Or, l'image partagée par CentroLeaks sur son compte X/Twitter suggère que l'extension B1 reprendrait le même schéma.
Sur l'image leakée, nous pouvons voir 3 paquets différents représentant Méga-Léviator, Méga-Altaria et Méga-Braségali.
Quant au nom de cette nouvelle série, il n'a pas encore été traduit en français. Mais elle pourrait bien s'appeler Mega-Rising
, un choix logique étant donné qu'elle a pour thème principal les Méga-évolutions.
Des Méga-évolutions déjà annoncées par The Pokémon Company
Les joueurs de Pokémon Pocket savaient depuis plusieurs semaines que les Méga-évolutions arriveraient en jeu. En effet, The Pokémon Company avait fait cette révélation
lors des championnats du monde Pokémon en août dernier. À cette occasion, plusieurs cartes avaient d'ailleurs été dévoilées en avant-première. Le leak semble donc confirmer cette révélation, mais il n'a rien d'officiel
. Nous vous recommandons donc d'attendre la diffusion du trailer de l'extension B1 de Pokémon Pocket.
D'ailleurs, la vidéo en question devrait être diffusée dans les prochains jours. Le 30 octobre 2025, Pokémon Pocket célébrera son premier anniversaire.
Il serait donc logique que l'extension B1 soit lancée à cette occasion. Alors amis dresseurs, il ne reste que quelques jours à patienter avant de vérifier cette fuite. Pour patienter, le jeu de cartes a prévu une belle surprise pour l'anniversaire du jeu, avec une carte exclusive à récupérer.
commentaire (0)