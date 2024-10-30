Pokémon Pocket : Tout savoir sur la première extension du jeu, Puissance génétique

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2024 à 12h00
Puissance génétique est l'extension disponible au lancement de Pokémon Pocket. Découvrez tout ce qu'elle vous réserve et les différences qui existent entre les 3 boosters.
Pokémon Pocket : Tout savoir sur la première extension du jeu, Puissance génétique
Disponible gratuitement sur iOS et Android depuis le 30 octobre 2024, Pokémon Pocket propose une nouvelle manière de jouer au JCC et de collectionner des cartes. Comme pour la version physique, l'application repose sur un système de boosters à ouvrir et d'extensions sur un thème spécifique. La toute première extension en date est accessible dès le 30 octobre, et s'appelle « Puissance génétique ». Elle met à l'honneur 3 Pokémon emblématiques de la première génération : Mewtwo, Dracaufeu et Pikachu.

Près de 300 cartes à obtenir dans l'extension Puissance génétique de Pokémon Pocket 

Au total, cette première extension de Pokémon Pocket est constituée de 286 cartes différentes. Comme ses cousines sur papier, elle possède un code (A1) visible sur les boosters et non sur la carte. Il y a 226 cartes dans le set principal (dont la rareté est représentée par un nombre de losanges argentés en bas de la carte) et 60 cartes secrètes.

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Ces dernières sont les plus recherchées et les plus difficiles à obtenir. Au total, Puissance génétique inclut :
  • 24 cartes Illustration rare 
  • 29 cartes Full-Art Pokémon, Full-Art Dresseur et illustrées à bordure arc-en-ciel
  • 4 cartes Immersive rare
  • 3 cartes Gold rare 
Comme pour une extension classique, les boosters sont décorés de Pokémon différents. Mais en achetant des boosters physiques, le Pokémon imprimé sur le paquet n'a aucune influence sur son contenu. Or, ce détail est important dans Pokémon Pocket. 

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Des cartes exclusives à certains boosters Puissance génétique dans Pokémon Pocket

L'extension a été divisée en trois et certaines cartes ne peuvent être obtenues qu'en ouvrant un booster avec une illustration spécifique. Ainsi, pour obtenir le Dracaufeu Immersive rare, les joueurs doivent ouvrir les paquets où Dracaufeu est à l'honneur. Mais la rareté des cartes n'est pas le seul détail à prendre en compte.

Les boosters Mewtwo contiennent davantage de cartes polyvalentes. Cela permet de créer des decks adaptés à un maximum de situations et augmente les chances de victoire. Les cartes des boosters Dracaufeu sont, quant à elles, davantage axées sur la puissance pure. Elles sont recommandées pour les dresseurs qui misent tout sur l'attaque. Enfin, les boosters Pikachu sont les plus accessibles et sont moins utiles dans les combats à haut niveau. Mais il risque d'être apprécié des petits et grands fans, car il permet d'obtenir l'Évoli Illustration Rare et les cartes de Pikachu.

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Dans tous les cas, ouvrir les 3 types de boosters est nécessaire pour compléter l'ensemble de la collection. Alors à vos boosters car l'extension Puissance génétique de Pokémon Pocket n'attend plus que vous !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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