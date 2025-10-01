Pokémon Pocket promet un compte à rebours épique pour son premier anniversaire

Le premier anniversaire de Pokémon Pocket aura lieu très bientôt. D'ailleurs, le titre compte offrir des cadeaux aux joueurs pour célébrer ce cap dont une carte promotionnelle festive.
Le 30 octobre 2025 sera une date importante pour Pokémon Pocket
! En effet, c'est à quelques heures d'Halloween que le titre de DeNA soufflera sa première bougie. D'ailleurs, les développeurs aiment célébrer les grandes dates du jeu, comme ce fut le cas en juin dernier avec les festivités des 6 mois
. Mais pour marquer comme il se doit ce premier anniversaire, un compte à rebours va être organisé et les grands gagnants seront les joueurs et joueuses
du monde entier.
Des boosters et une carte exclusive d'Évoli et ses amis offerts pour le premier anniversaire de Pokémon Pocket
Comme le rapporte le site spécialisé Pokémon Zone
, le titre de DeNA va proposer un compte à rebours sous forme de bonus de connexion quotidien
. Celui-ci sera lancé le 25 octobre prochain et invitera les joueurs à se connecter pendant 5 jours en vue d'obtenir des récompenses spéciales. Lors des 4 premiers jours de connexion, un paquet de l'extension Booster de luxe ex sera offert.
Vous pourrez donc ouvrir un booster supplémentaire par jour gratuitement pendant cette première partie de compte à rebours.
Mais la surprise majeure sera offerte au cinquième jour de connexion. En effet, les joueurs et joueuses de Pokémon Pocket récupéreront pour l'occasion une carte alternative représentant Évoli EX se préparant à souffler la première bougie du jeu
sur un magnifique gâteau. Le petit Pokémon est entouré de tous ses amis starters ainsi que d'un Pikachu et d'un Cadoizo. Pleine de tendresse et de joie, cette carte promotionnelle exclusive va combler les collectionneurs de tous âges.
Rassurez-vous : il ne sera pas nécessaire de se connecter impérativement au titre entre le 25 et le 30 octobre prochains. Cet événement gratuit et accessible à tous restera actif jusqu'au 8 novembre 2025
afin de permettre à un maximum de dresseurs d'en profiter.
Un anniversaire qui marque également le début d'une nouvelle ère en jeu
En plus du premier anniversaire du jeu, le 30 octobre marquera également les débuts de la toute nouvelle extension de Pokémon Pocket
. Pour l'heure connue sous le nom de code B1, elle marquera un changement d'ère par rapport à l'ère A débutée en 2024.
De nouvelles cartes promotionnelles pourront être obtenues, mais qu'en est-il du thème de l'extension B1 ? Une bande-annonce dévoilée pendant les championnats du monde indique que les Méga-évolutions (présentes notamment dans Légendes Pokémon: Z-A) feront leurs débuts à cette occasion.
Mais pour les découvrir, il va falloir patienter quelques jours de plus et profiter des surprises du compte à rebours d'anniversaire. Rappelons que Pokémon Pocket est jouable gratuitement et disponible sur tous les appareils iOS et Android.
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