Fuite massive chez Pokémon : les projets secrets jusqu'en 2030 révélés, avec un multijoueur

Un leak colossal dévoile les futurs jeux Pokémon, de nouvelles générations à des remakes multi-région, en passant par des concepts abandonnés. Game Freak et Nintendo sont face à l'une des plus grandes fuites de leur histoire.
À quelques jours du lancement de Pokémon Légendes : Z-A
, la licence vit un nouveau séisme. Une fuite d'envergure vient de dévoiler des documents confidentiels couvrant les cinq prochaines années de la franchise.
Ces informations, issues de datamining et de documents internes, évoquent les prochains grands titres, les DLC à venir et même la 11e génération prévue pour 2030.
Une fuite d'ampleur historique
Selon plusieurs sources fiables, dont le compte CentroLeaks
, cette fuite proviendrait du même piratage interne survenu en 2024, surnommé le « Teraleak ». Celui-ci contenait déjà des concept arts, des prototypes et des plans de développement confidentiels de Game Freak.
Les nouveaux fichiers, apparus ces dernières heures sur les réseaux sociaux, semblent poursuivre ce sillage, détaillant les projets de The Pokémon Company jusqu'en 2030
. On y trouve des feuilles de route internes, des captures de versions bêta et des propositions de gameplay encore jamais rendues publiques.
Un calendrier de sorties jusqu'en 2030
Les documents évoquent une organisation millimétrée des futures sorties :
- 2026 → Lancement de la 10e génération avec Pokémon Vent et Vagues (Pokémon Wind & Waves). Des DLC seraient prévus pour 2027.
- 2027 → Sortie de Pokémon Legends : Galar, situé 1000 ans dans le passé, où les joueurs devraient créer la première Poké Ball Gigamax.
- 2028 → Un remake multi-région ambitieux, reliant Hoenn et Sinnoh, avec une composante multijoueur en ligne et la région de Kitakami intégrée à la carte.
- 2030 → Arrivée estimée de la 11e génération de Pokémon, marquant une nouvelle ère pour la série principale.
Entre ces sorties majeures, plusieurs projets secondaires sont aussi mentionnés, notamment un DLC pour Pokémon Pokopia
(qui n'a pas de date de sortie) et la confirmation du lancement de Pokémon Champions
en 2026 sur Switch et mobile, même s'il était initialement prévu pour cette année.
Des concepts abandonnés et des images troublantes
Les leaks ne se contentent pas d'un simple calendrier, puisqu'ils contiennent également des vidéos de gameplay non finalisées, des cartes dessinées à la main et des tableaux Excel internes relatifs aux mécaniques de combat, qui ont tous été partagés sur le compte de CentroLeaks
.
Certains éléments montrent même des idées abandonnées, comme un système de tir à la troisième personne ou du parkour dans Pokémon Légendes : Z-A
, confirmant que Game Freak expérimente de nombreuses directions avant d'arrêter ses choix finaux.
Des documents présenteraient aussi des concepts inédits de créatures Seed Pokémon
, ainsi qu'un projet autour de la survie et de la génération procédurale,
des thématiques directement liées au nouveau jeu Pokémon Wind & Waves, dont nous détaillons les informations dans notre article complet dédié
.
Si le volume et la précision des données renforcent la crédibilité du leak, les fans sont invités à rester prudents. Les informations publiées proviennent de documents internes potentiellement anciens, et de nombreux concepts peuvent être abandonnés
avant leur concrétisation.
Nintendo et The Pokémon Company n'ont pas encore commenté l'affaire, mais tout porte à croire qu'une enquête légale est en cours pour identifier les auteurs de la fuite. En attendant une communication officielle, la communauté reste partagée entre excitation et inquiétude, consciente que cette fuite, si elle s'avère vraie, pourrait bouleverser la feuille de route de Pokémon pour les cinq prochaines années
. Mais en attendant, les joueurs sont tournés vers Pokémon Legends: Z-A, dont la sortie se fera ce 16 octobre.
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