Pokémon Pocket annonce en fanfare l'arrivée prochaine des Méga-Évolutions

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 août 2025 à 15h31
Dans le cadre des Championnats du monde Pokémon 2025, certaines des nouveautés à venir dans Pokémon Pocket ont été dévoilées en avant-première. Après le voyage à Johto, il semble bien que les Méga-évolutions vont envahir le jeu.
Pokémon Pocket annonce en fanfare l'arrivée prochaine des Méga-Évolutions
Pendant 3 jours, la ville d'Anaheim a vécu au rythme des combats et des annonces sur les jeux Pokémon. C'est en effet au cœur de la Californie qu'ont eu lieu entre le 15 et le 7 août les Championnats du monde Pokémon 2025. Entre deux tournois, les dresseurs du monde entier ont pu avoir un aperçu des différentes nouveautés à venir pour les jeux de la franchise, notamment Pokémon Pocket

La prochaine extension du titre free-to-play devrait arriver dans quelques jours, mais la province de Johto devrait encore être à l'honneur. Cependant, une annonce majeure confirme que l'automne sera placé sous le signe des Méga-évolutions. D'ailleurs, les premières cartes ont été révélées et elles vont ravir certains collectionneurs. 

Un clin d'œil à Légendes Pokémon: Z-A qui se glisse dans les boosters de Pokémon Pocket 

Dans le cadre de ces festivités, The Pokémon Company a partagé un petit teaser dévoilant 3 Méga-évolutions qui feront prochainement leurs débuts dans Pokémon Pocket. Les créatures concernées sont Méga-Braségali EX, Méga-Altéria EX mais surtout Méga-Léviator EX. Cette révélation est d'ailleurs loin d'être anodine car dans quelques semaines, Légendes Pokémon: Z-A sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. 

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Sachant qu'un bloc dédié à la Méga-évolution va prochainement être lancé dans le TCG Pokémon, l'ajout de la mécanique dans Pokémon Pocket est pensé pour accompagner le lancement du spin-off de la franchise. Cela aura sans nul doute un impact sur la méta en parties classées, d'autant que d'autres Méga-évolutions seront certainement disponibles.

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Quand les Méga-évolutions vont-elles faire leurs débuts dans le jeu de cartes gratuit de DeNA ?

Pour l'instant, DeNA et The Pokémon Company n'ont pas annoncé de date de sortie pour les Méga-évolutions dans Pokémon Pocket. En prenant en compte le rythme actuel d'ajout de contenu, deux extensions « mineures » devraient être ajoutées dans le titre free-to-play avant que les Méga-Évolutions ne fassent leurs débuts. Un lancement fin octobre peut donc être envisagé pour célébrer à la fois la sortie de Légendes Pokémon: Z-A et le premier anniversaire du titre. Mais cela reste hypothétique. 

Miniature vidéo

Pour l'heure, rappelons que l'extension Sagesse entre ciel et mer est disponible et que Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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