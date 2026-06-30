Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Jours heureux

Les Jours heureux amènent douceur, couleurs et mignonnerie dans Pokémon Pocket. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette extension riche en chiots, en Pokémon amnésiques et en grands gourmands.

La dernière extension du bloc B3 est disponible depuis le 30 juin 2026 dans Pokémon Pocket. Annoncée le 24 juin dernier dans un adorable trailer, Jours heureux amène un temps de calme et de douceur dans l'extension de DeNA avant l'arrivée très attendue de Domination céleste, l'extension dédiée à Méga-Rayquaza.

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Pour accompagner le début des vacances d'été, Pokémon Pocket nous convie donc à un pique-nique aux côtés de Ronflex, de Pikachu, de Nymphali et de Tiplouf. Préparez-vous à fondre face à l'excès de mignonnerie de ce petit set haut en couleurs.

Jours heureux, le set le plus mignon et coloré de Pokémon Pocket

Dès la révélation de son trailer, Jours heureux a conquis les joueurs et les joueuses avec beaucoup de Pokémon mignons. Qu'il s'agisse de Papilusion, de Goupix, de Tiplouf, de Dedenne ou d'Évoli, ce set est pensé pour plaire au plus grand nombre, notamment les plus jeunes. Pourtant il s'agit d'une petite extension contenant seulement 106 cartes, secrètes comprises.

Entre ses couleurs pétillantes et ses visages joyeux, Jours heureux continue de mettre en avant les Pokémon Paradoxe en ajoutant de nouvelles versions de Hotte-de-Fer et de Flotte-Mèches. Mais la mignonnerie reste le thème central comme nous pouvons le voir avec des cartes Dresseur comme Fan de chiots ou la carte Stade Chambre d'enfant.

Enfin, comme les derniers sets en date, Jours heureux mêle à la fois des cartes inédites et d'autres déjà vues par le passé dans le TCG Pokémon classique.

Des cartes secrètes mettant à l'honneur de nombreux favoris des dresseurs

Si le set principal met en avant les Pokémon mignons et amnésiques, le set secret fait lui aussi la part belle à la douceur. D'ailleurs, il y a fort à parier que certaines des cartes secrètes de Jours heureux seront très recherchées. Avec de magnifiques illustrations de Pikachu, de Ronflex, de Dedenne ou de Milobellus, compléter la collection sera aussi éclatant que difficile.

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La répartition des cartes secrètes de Propulsion paradoxe est la suivante :

8 cartes Illustration rare (Goupix, Tiplouf, Pikachu, Nymphali, Vorastérie, Rondoudou, Ronflex et Rongrigou)

8 cartes Full Art, dont 3 Dresseurs et 5 Pokémon (Milobellus EX, Dedenne EX, Méga Diancie EX, Méga Ténéfix EX et Zoroark de Hisui EX)

4 cartes Alternative rare (Milobellus EX, Méga Diancie EX, Méga Ténéfix EX et Zoroark de Hisui EX)

Une carte Immersive rare de Dedenne EX

10 cartes à un éclat coloré / bébés shinys

4 cartes à deux éclats colorés (Méga-Léviator EX, Aquali EX, Méga-Pharamp EX et Wimessir EX)

2 cartes Gold rares à l'effigie de Goinfrex et de l'objet Petit Ballon

Comment ajouter ces nouvelles cartes à votre collection ?

Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Propulsion paradoxe, Aura palpitante et Jours heureux. Sélectionnez simplement le booster jaune au centre de l'écran pour ouvrir un ou 10 paquets.

La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de cette nouvelle extension. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. Enfin, pensez également à utiliser les fonctions Partage et Échange dans l'onglet Communauté pour troquer vos doublons avec vos amis.

Mignons mais dangereux : relevez les défis des compagnons de Jours heureux

Même si Jours heureux est axé sur les Pokémon mignons, de nouveaux partenaires de combat font leurs débuts dans cette extension comme Méga-Diancie EX, Milobellus EX, Zoroark de Hisui EX ou encore Méga-Ténéfix EX. De nouveaux défis de combat solo axés sur ces monstres ont donc été ajoutés à l'application. En gagnant les duels, vous obtiendrez de nombreuses récompenses, notamment des Sabliers, des points d'expérience et des Tickets boutique.

Vous pouvez également réunir toutes les cartes de l'extension pour débloquer les decks correspondants, obtenir des Sabliers miracle et d'autres surprises comme des arrière-plans, des icônes et plus encore. Alors n'attendez plus pour profiter de l'extension Jours heureux dans Pokémon Pocket. Le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.