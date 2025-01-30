Pokémon Pocket : Le système d'échange vivement critiqué par les joueurs

Disponible depuis le 29 janvier 2025, les échanges étaient très attendus par les utilisateurs de Pokémon Pocket. Mais la fonctionnalité a provoqué la colère et la frustration des joueurs.
L'échange est une mécanique qui est présente dans l'univers de Pokémon depuis les débuts de la franchise. Que ce soit avec des PNJ en jeu, d'autres joueurs ou avec des collectionneurs de cartes pour le TCG Pokémon, l'échange incarne la convivialité et la joie de remplir petit à petit son Pokédex. Pokémon Pocket
perpétue cette longue tradition, même si la fonctionnalité est arrivée 3 mois après les débuts du jeu. Mais elle n'a pas reçu l'accueil espéré.
Des milliers de joueurs de Pokémon Pocket frustrés par les Jetons échange
En découvrant le fonctionnement du système d'échange dans Pokémon Pocket, les joueurs ont d'abord été choqués par le « prix » du troc.
Alors qu'il est gratuit dans la quasi-totalité des autres expériences Pokémon, l'échange dans Pokémon Pocket nécessite deux monnaies, dont une qui implique de patienter 24 heures avant de pouvoir troquer une carte
avec un ami. Il est possible de dépenser des Poké Lingots (monnaie payante du jeu) pour accélérer le processus. Mais cela dérange la communauté.
Le deuxième point qui énerve les joueurs est l'impossibilité d'échanger les cartes les plus difficiles à obtenir.
À l'exception des cartes à une étoile, aucune carte secrète ne peut actuellement être échangée dans Pokémon Pocket, quelle que soit son extension d'origine. The Pokémon Company a confirmé que plus de cartes pourraient être échangées dans les mois à venir. Néanmoins, elle empêche de nombreux joueurs de compléter leur collection de cette manière.
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Mais le détail qui frustre le plus les utilisateurs de Pokémon Pocket concerne les Jetons échange
. Cette monnaie obligatoire pour troquer une carte avec un ami peut être obtenue en se débarrassant de ses cartes obtenues en multiples exemplaires. Toutefois, la différence entre le prix à l'échange et le prix à l'obtention de jetons est jugée inéquitable
. Au point que de nombreux utilisateurs de Reddit ont multiplié les détournements dénonçant les défauts des jetons.
Feels good man
byu/Wadiyatalkinabeet inPTCGP
Dans Pokémon Pocket, pour échanger une carte EX avec un ami par exemple, vous devez dépenser 500 Jetons échange. Or, transformer un doublon de carte EX ne vous rapporte que 125 Jetons échange. Il faut donc se débarrasser de très nombreuses cartes pour espérer n'en obtenir qu'une
, et cela concerne toutes les raretés de cartes (à l'exception des communes et des uncos)
.
Face aux multiples réactions négatives, The Pokémon Company a réagi en offrant aux joueurs de Pokémon Pocket des Sabliers échange et 500 Jetons échange
. Cependant, ceux-ci réclament une modification du système, car, à l'heure actuelle, il est juste perçu comme un frein.
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