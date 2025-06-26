Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension La Clairière d'Évoli

Évoli, Noctali, Nymphali et les autres Évolitions amènent un arc-en-ciel de couleurs et de possibilités dans Pokémon Pocket. Partez à leur rencontre dans la mini-extension La Clairière d'Évoli et découvrez tous leurs secrets.
Après Crise interdimensionnelle
, Pokémon Pocket propose une nouvelle extension thématique axée autour d'un type de Pokémon.
Si les Ultra-Chimères ont peiné à séduire le public, The Pokémon Company invite sur la scène de son jeu de cartes gratuit des créatures colorées et appréciées de tous : les Évolitions.
Présentes depuis la toute première génération, les différentes évolutions d'Évoli
font craquer les joueurs tant dans le TCG Pokémon
papier que dans sa version numérique. Aujourd'hui, vous pouvez tenter d'ajouter votre Évolition préférée à votre Cartodex avec cette extension riche en surprises et en sucre !
Collectionnez plus de 100 nouvelles cartes dans Pokémon Pocket en voyageant dans la Clairière d'Évoli
Également connue comme l'extension A3b, La Clairière d'Évoli est disponible dans Pokémon Pocket depuis le 26 juin 2025
. Le paquet est marron avec un logo arc-en-ciel et toutes les Évolitions sont visibles sur le paquet. Ce dernier inclut la mention « Booster à thème », ce qui signifie qu'il s'agit d'une mini-série contenant moins de cartes que des extensions principales comme Gardiens astraux
ou Choc Spatio-temporel
.
Au total, cette mini-extension compte 107 cartes, secrètes comprises
. Le set principal est constitué de 69 cartes qui présentent les habitants de cette clairière enchantée. Bien évidemment, les Évolitions sont de la partie
et vous pourrez tenter d'obtenir 3 d'entre elles en version EX : Évoli EX, Pyroli EX et Nymphali EX. Les autres Pokémon présents dans la série incluent Ronflex, Dracolosse et de nombreuses créatures très sucrées
comme Dratatin, Sucroquin, Sorbouboul ou Charmilly.
Pour les cartes secrètes, la mini-extension reprend la formule déjà proposée dans Gardiens astraux, dans Crise Interdimensionnelle et dans Réjouissances Rayonnantes. Les plus chanceux pourront donc trouver des cartes chromatiques (ou Shinys) lors de leurs ouvertures de boosters.
La répartition des cartes secrètes pour l'extension Crise interdimensionnelle est la suivante :
- 9 cartes Illustration rare représentant chacune des Évolitions (Évoli, Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali et Nymphali)
- 8 cartes Full Art dont 6 Pokémon et 2 cartes Dresseur (Évoli EX, Pyroli EX, Nymphali EX, Dracolosse EX, Ronflex EX et Oratoria EX)
- 5 cartes Alternative rare (Pyroli EX, Nymphali EX, Dracolosse EX, Oratoria EX et Ronflex EX)
- 1 carte Immersive rare représentant Évoli EX
- 10 cartes à un éclat coloré, souvent appelées « Bébés shinys » par la communauté
- 4 cartes à deux éclats colorés (Artikodin EX, Électhor EX, Sulfura EX et Gallame EX)
- 1 carte Gold rare représentant le sac Évoli de Pania
Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : La Clairière d'Évoli, Crise interdimensionnelle et Gardiens astraux. Sélectionnez simplement le booster central aux couleurs des Évolitions pour tenter votre chance.
La Pioche miracle propose également le contenu des boosters de la mini-extension La Clairière d'Évoli
. Étant donné que la série est plus petite que les séries principales, n'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. D'autant que dans les premiers jours de lancement, les joueurs sont nombreux à ouvrir ces paquets. Les chances d'obtenir des cartes rares sont donc augmentées.
Des missions thématiques et de nouveaux défis colorés dans La Clairière d'Évoli
Même si elle est plus petite, cette nouvelle extension apporte son lot de nouvelles missions à valider. Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) pour terminer ces mini-défis.
Pour les missions de collection, vous pouvez même suivre votre progression et regarder quelles sont les cartes manquantes en appuyant sur l'encart de votre choix. En les validant, vous obtiendrez des Tickets boutique de bronze, exclusifs à la série. Vous pourrez les échanger à la Boutique en jeu contre un insigne aux couleurs du petit Évoli.
Enfin, les amateurs de combats ne sont pas oubliés. L'extension ajoute plusieurs défis de combat Solo et des missions Deck à valider.
Triomphez face à ces nouveaux adversaires pour gagner de nombreuses récompenses, dont des Sabliers boosters, des Poudres éclat et plus encore.
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