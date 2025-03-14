Pokémon Pocket : Les joueurs ont gagné, le système d'échange va être totalement repensé

Face aux multiples réclamations des joueurs, les développeurs de Pokémon Pocket ont prévu une refonte du système d'échange dans quelques mois.
Si la fonctionnalité était très attendue par les utilisateurs de Pokémon Pocket
, les échanges n'ont pas reçu l'accueil espéré. Rapidement, les joueurs ont critiqué les Jetons échange
, leur mode d'obtention et les sommes parfois importantes à dépenser pour troquer une carte Illustration rare ou EX.
Pour permettre à chacun de tester les échanges, Pokémon Pocket a offert gratuitement des Jetons échange à plusieurs reprises. Mais les joueurs continuent de bouder cette monnaie et de faire des retours négatifs à son sujet.
Les développeurs ont donc pris une décision radicale : revoir leur copie concernant les échanges en jeu.
Les Jetons échange vont disparaître dans Pokémon Pocket
Dans un communiqué, les développeurs du jeu ont annoncé la refonte de la fonctionnalité. La première mesure phare est d'ailleurs la suppression totale des Jetons échange. Pour troquer des cartes avec vos amis, vous utiliserez désormais une monnaie déjà présente en jeu : les Poudres éclat
(actuellement utilisées pour appliquer des effets déco sur vos cartes
).
Cependant, cela ne veut pas dire que vous devez impérativement dépenser vos Jetons échange avant l'arrivée de la refonte. Lorsque sa mise à jour sera déployée, tous les Jetons échange accumulés seront transformés en Poudres éclat
. De plus, en ouvrant des boosters, les joueurs obtiendront automatiquement de la Poudre éclat s'ils possèdent déjà l'une des cartes obtenues.
Il est également précisé que dépenser des Poudres éclat sera nécessaire pour échanger des cartes de rareté 3 diamants, 4 diamants et 1 étoile. Cependant, les échanges de cartes de rareté 2 étoiles et supérieure ne sont toujours pas prévus. En revanche, vous pourrez toujours troquer gratuitement vos cartes à 1 et 2 diamants avec d'autres joueurs.
Si elle ne possède pas encore de date de lancement définitive, la refonte du système d'échange de Pokémon Pocket arrivera en jeu pour la fin de l'automne 2025.
commentaire (0)