Pokémon Pocket : Comment obtenir les 3 emblèmes secrets de Fusion double ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 octobre 2026 à 11h18
Extension majeure oblige, Fusion double possède plusieurs emblèmes à récupérer. Joueurs de Pokémon Pocket, découvrez les cartes à réunir pour débloquer ces objets cosmétiques.
Ajouter aux sources préférées
Pokémon Pocket : Comment obtenir les 3 emblèmes secrets de Fusion double ?

Les emblèmes (ou insignes) sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs de personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts de Pokémon Pocket, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés, mettant à l'honneur des Pokémon légendaires, des Starters et plus encore.

À lire également

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Fusion double
Pokémon Pocket29 octobre 2026

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Fusion double

La première extension de l'année C est enfin disponible dans Pokémon Pocket. Découvrez tout ce que vous réserve Fusion double, de l'ajout des cartes double type aux nouve…

Chaque lancement d'extension est l'occasion pour le titre de DeNA d'ajouter de nouveaux emblèmes à collectionner. Mais comme L'ambition de la Team Rocket il y a quelques semaines, Fusion double propose non pas un, ni deux, mais bien trois emblèmes secrets différents. Pour les obtenir, vous devrez toutefois réunir un certain nombre de cartes. 

La fable du lapin, de l'abeille et du ninja 

Du miel à ne plus savoir quoi en faire

fusion-double-emblemes-rubombelle

Le premier emblème secret représente Rubombelle. Vous l'aurez donc deviné : il faut réunir des cartes représentant des Pokémon abeilles ou du miel. Cela inclut donc Apitrini, Apireine, Bombydou, Rubombelle (en version Holographie et Illustration rare) ainsi que la carte dresseur Miel. Mais vous devrez collecter un total de 50 cartes représentant ces 6 Pokémon et objets.

En bond de lapin, on va toujours plus loin 

Le deuxième emblème est à l'effigie de Flambino et son mode d'obtention est identique à celui de Rubombelle. Pour le débloquer, vous devrez réunir 50 cartes représentant 5 Pokémon lapins disponibles dans Fusion double. les cartes en question incluent Azumarill, Laporeille, Lockpin, Flambino et Lapyro (version unco et Illustration rare).

Même la tête en bas, rien n'effraie un vrai ninja

fusion-double-presentation-une

Suspendu à son shuriken aquatique telle une chauve-souris, Méga-Amphinobi EX sera certainement le plus recherché des trois emblèmes secrets de Fusion double. Si vous souhaitez l'obtenir, vous devrez obtenir 103 cartes représentant des Pokémon de type Eau et de type Ténèbres.

Précisons que pour valider cette mission, toutes les cartes comptent, qu'elles proviennent du set principal (comme Carapuce et Fantominus) ou du set secret comme Tortank Illustration rare ou Méga-Tyranocif EX Full Art.

Comment afficher ce trio d'emblèmes et les autres disponibles dans Pokémon Pocket ? 

embleme-pokemon-pocket-2 Une fois que vous avez obtenu l'emblème représentant le ou les monstres de votre choix, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran principal, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

Chargement du sondage...

0 votant

Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'un des emblèmes violets pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.

Rappelons que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil en mettant en avant vos compagnons préférés, qu'il s'agisse de Rayquaza, de Pikachu, de Mew shiny ou encore de Voltoutou.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Fusion double
Pokémon Pocket 29 octobre 2026

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Fusion double

La première extension de l'année C est enfin disponible dans Pokémon Pocket. Découvrez tout ce que vous réserve Fusion double, de l'ajout des cartes double type aux nouvelles cartes secrètes à réunir.
Pokémon Pocket : Obtenez facilement 2 cartes Immersive rares au lancement de Fusion double
Pokémon Pocket 28 octobre 2026

Pokémon Pocket : Obtenez facilement 2 cartes Immersive rares au lancement de Fusion double

Fusion double, la nouvelle extension de Pokémon Pocket, ne sera disponible que dans quelques heures. Mais un message envoyé dans l'application révèle comment obtenir gratuitement deux cartes Immersives inédites.
Pokémon Pocket célèbre son 2e anniversaire en avance avec un double événement
Pokémon Pocket 21 octobre 2026

Pokémon Pocket célèbre son 2e anniversaire en avance avec un double événement

Joyeux anniversaire, Pokémon Pocket ! Le titre de DeNA soufflera sa deuxième bougie dans quelques jours et il a décidé d'offrir deux cadeaux aux joueurs pour célébrer cet événement.
Pokémon Pocket révèle Fusion Double, première extension de l'année C
Pokémon Pocket 20 octobre 2026

Pokémon Pocket révèle Fusion Double, première extension de l'année C

Elle avait été discrètement teasée en août dernier. Mais Fusion Double, la première extension incluant des Pokémon à double type, arrive dans Pokémon Pocket.
Pokémon Pocket : Trouvez Salamèche, Draïeul et Carolina dans la Pioche miracle
Pokémon Pocket 18 octobre 2026

Pokémon Pocket : Trouvez Salamèche, Draïeul et Carolina dans la Pioche miracle

L'événement Pioche miracle mensuel vient de commencer dans Pokémon Pocket. C'est l'occasion d'obtenir des cartes inédites ainsi que des objets cosmétiques à l'effigie d'une championne populaire.
Pokémon Pocket : Faites rugir les dragons avec le deck Draco / Méga-Rayquaza EX
Pokémon Pocket 17 octobre 2026

Pokémon Pocket : Faites rugir les dragons avec le deck Draco / Méga-Rayquaza EX

Combattants de Pokémon Pocket, prenez garde ! La méta est victime d'une double attaque de dragons avec un deck aux accents nostalgiques qui pourrait bien en faire craquer plus d'un.

commentaire (0)