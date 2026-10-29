Pokémon Pocket : Comment obtenir les 3 emblèmes secrets de Fusion double ?

Extension majeure oblige, Fusion double possède plusieurs emblèmes à récupérer. Joueurs de Pokémon Pocket, découvrez les cartes à réunir pour débloquer ces objets cosmétiques.

Les emblèmes (ou insignes) sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs de personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts de Pokémon Pocket, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés, mettant à l'honneur des Pokémon légendaires, des Starters et plus encore.

Chaque lancement d'extension est l'occasion pour le titre de DeNA d'ajouter de nouveaux emblèmes à collectionner. Mais comme L'ambition de la Team Rocket il y a quelques semaines, Fusion double propose non pas un, ni deux, mais bien trois emblèmes secrets différents. Pour les obtenir, vous devrez toutefois réunir un certain nombre de cartes.

La fable du lapin, de l'abeille et du ninja

Du miel à ne plus savoir quoi en faire

Le premier emblème secret représente Rubombelle. Vous l'aurez donc deviné : il faut réunir des cartes représentant des Pokémon abeilles ou du miel. Cela inclut donc Apitrini, Apireine, Bombydou, Rubombelle (en version Holographie et Illustration rare) ainsi que la carte dresseur Miel. Mais vous devrez collecter un total de 50 cartes représentant ces 6 Pokémon et objets.

En bond de lapin, on va toujours plus loin

Le deuxième emblème est à l'effigie de Flambino et son mode d'obtention est identique à celui de Rubombelle. Pour le débloquer, vous devrez réunir 50 cartes représentant 5 Pokémon lapins disponibles dans Fusion double. les cartes en question incluent Azumarill, Laporeille, Lockpin, Flambino et Lapyro (version unco et Illustration rare).

Même la tête en bas, rien n'effraie un vrai ninja

Suspendu à son shuriken aquatique telle une chauve-souris, Méga-Amphinobi EX sera certainement le plus recherché des trois emblèmes secrets de Fusion double. Si vous souhaitez l'obtenir, vous devrez obtenir 103 cartes représentant des Pokémon de type Eau et de type Ténèbres.

Précisons que pour valider cette mission, toutes les cartes comptent, qu'elles proviennent du set principal (comme Carapuce et Fantominus) ou du set secret comme Tortank Illustration rare ou Méga-Tyranocif EX Full Art.

Comment afficher ce trio d'emblèmes et les autres disponibles dans Pokémon Pocket ?

Une fois que vous avez obtenu l'emblème représentant le ou les monstres de votre choix, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran principal, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

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Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'un des emblèmes violets pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.

Rappelons que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil en mettant en avant vos compagnons préférés, qu'il s'agisse de Rayquaza, de Pikachu, de Mew shiny ou encore de Voltoutou.