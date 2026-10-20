Pokémon Pocket révèle Fusion Double, première extension de l'année C

Elle avait été discrètement teasée en août dernier. Mais Fusion Double, la première extension incluant des Pokémon à double type, arrive dans Pokémon Pocket.

Le 30 octobre est une date importante pour Pokémon Pocket car il s'agit de la date anniversaire du titre. Si des festivités sont prévues en amont de cette date, elle marque également le début d'une nouvelle année en jeu et le lancement d'un nouveau bloc.

En octobre 2025, l'année B débutait sur les chapeaux de roues avec Méga-Ascension, marquant l'arrivée des méga-évolutions dans le jeu de cartes à collectionner. Le 20 octobre 2026, un trailer a révélé le nom et les vedettes de la toute première série du bloc C qui mêle de nombreux Pokémon appréciés et l'introduction du double type.

Fusion Double en approche dans Pokémon Pocket

Nous vous en avions parlé en septembre dernier : le bloc C marquerait les débuts du double type dans Pokémon Pocket. D'ailleurs, cela se reflète même dans le nom de cette série, baptisée Fusion Double. Le trailer montre d'ailleurs quelques-unes des cartes à double type qu'il sera possible d'obtenir.

Le trailer présenté lors des Championnats du monde Pokémon 2026 avait montré Méga-Mewtwo X EX possédant un double type Psy-Combat. Mais Fusion Double lui donnera un adversaire de taille avec Méga-Amphinobi EX et son double type Eau-Ténèbres. D'autres combattants sans double type seront également de la fête comme Mex EX ou Méga-Dracolosse EX.

Un retour aux sources comme un clin d'œil aux 30 ans de la licence et aux débuts du titre

Mais Fusion Double n'est pas uniquement placée sous le signe des doubles types. Avec les célébrations du 30e anniversaire, certains des Pokémon de la première génération ont droit à de nouvelles cartes. C'est notamment le cas des starters de Kanto (Florizarre, Dracaufeu et Tortank) qui ont chacun une nouvelle carte Illustration rare.

Pikachu est lui aussi présent et sera en vedette sur les paquets de la série aux côtés de Méga-Mewtwo X EX. Ce petit détail n'est pas sans rappeler le lancement de Pokémon Pocket et l'extension Puissance génétique. Rappelons que les deux Pokémon étaient déjà les héros sur les boosters de cette première extension aux côtés de Dracaufeu.

Pour découvrir les cartes à double type ou chasser vos monstres préférés de la première génération, il va falloir encore patienter un peu. L'extension Fusion Double sera disponible dans Pokémon Pocket à partir du 29 octobre 2026 à 1h00 du matin, heure française.