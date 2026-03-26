Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Mew shiny ?

Il est aussi magique que presque impossible à rencontrer dans les différents jeux de la franchise, mais la version chromatique de Mew possède désormais son propre emblème dans Pokémon Pocket. Découvrez comment l'obtenir dans les lignes qui suivent.
Les emblèmes sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs de Pokémon Pocket
de personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts du jeu, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés, mettant à l'honneur des Pokémon légendaires et des favoris comme Gardevoir, Dracaufeu ou encore Pikachu.
Méga-Rayonnement perpétue cette tradition en proposant un nouvel emblème représentant l'un des Pokémon légendaires les plus appréciés : Mew
. Mais il ne s'agit pas d'un Mew « classique » à la peau rosée, d'autant qu'un emblème à son effigie est disponible dans la boutique en jeu avec des Tickets de l'extension L'île fabuleuse.
Il s'agit là d'un emblème montrant sa variante chromatique à la peau bleutée
, l'un des shinys préférés de la communauté.
Un Pokémon légendaire chromatique particulièrement difficile à obtenir dans Pokémon Pocket
Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à dépenser les Tickets d'extension obtenus en validant des missions thématiques dans la boutique en jeu. Mais la deuxième manière consiste à obtenir certaines cartes spécifiques pour valider une mission secrète
. L'emblème du Mew shiny est rattaché à cette deuxième catégorie.
Les missions secrètes demandent de réunir un certain nombre de cartes rares, que ce soit en ouvrant des boosters ou en échangeant ses doublons avec des amis. La mission secrète « Collection chromatique complète ! »
de l'extension Méga-Rayonnement est celle qui vous permet de récupérer cet emblème bleuté. Mais plus encore que de la patience, il vous faudra énormément de chance ou d'amis avec qui faire des échanges pour la compléter.
Cette mission vous demandera de réunir les 30 cartes chromatiques disponibles dans Méga-Rayonnement.
Cela inclut toutes les cartes à un éclat coloré (comme le Draco ou le Ponyta vus dans la bande-annonce de présentation), les cartes à deux éclats colorés comme le Méga-Ectoplasma EX shiny, mais aussi la variante chromatique du Mew Immersive rare. Or, cette dernière ne peut pas être obtenue par des échanges. Vous devrez donc impérativement l'obtenir via des ouvertures ou en dépensant 5000 Points booster de Méga-Rayonnement.
La liste des 30 cartes à réunir pour valider cette mission secrète très exigeante est la suivante :
- Insécateur
- Pomdepik
- Brocélôme
- Desséliande
- Salamèche
- Reptincel
- Ponyta
- Galopa
- Ramoloss
- Pikachu
- Raichu
- Dynavolt
- Brutalibré
- Fantominus
- Spectrum
- Zorua
- Zoroark
- Foretress
- Minidraco
- Draco
- Dracolosse
- Coupenotte
- Incisache
- Tranchodon
- Méga-Dracaufeu X ex
- Méga-Flagadoss ex
- Méga-Elecsprint ex
- Méga-Ectoplasma ex
- Méga-Cizayox ex
- Mew (Immersive rare)
Comment afficher cet emblème secret (mais également les autres disponibles) sur votre profil ?
Une fois que vous avez obtenu cet emblème secret aussi beau que difficile à obtenir, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.
Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu.
Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème de Mew chromatique
pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.
N'oubliez pas que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec vos Pokémon préférés, que ce soit le Mew normal, un Méga-Scarabrute ex
bondissant ou celui représentant un Miaouss tout sourire
.
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