Pokémon Pocket : Trouvez Salamèche, Draïeul et Carolina dans la Pioche miracle

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 octobre 2026 à 11h00
L'événement Pioche miracle mensuel vient de commencer dans Pokémon Pocket. C'est l'occasion d'obtenir des cartes inédites ainsi que des objets cosmétiques à l'effigie d'une championne populaire.
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Pokémon Pocket : Trouvez Salamèche, Draïeul et Carolina dans la Pioche miracle

Chaque mois, Pokémon Pocket propose à sa communauté une pioche un peu particulière avec des cartes inédites et quelques surprises à la clé. Cet événement est idéal pour les nouveaux venus comme pour les collectionneurs car il est accessible à tous et facile à terminer.

Depuis le 18 octobre 2026, les joueurs et joueuses peuvent donc découvrir la nouvelle édition de l'évènement Pioche miracle. Après un mois de septembre placé sous le signe de la douceur, la pioche spéciale du mois met en avant deux compagnons que tout oppose. 

La jeunesse contre l'expérience

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De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de l'application. Deux types de pioches sont alors proposés aux joueurs.

La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 1 ou 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles représentant Salamèche et Draïeul

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Les habitués du Pokémon TCG auront d'ailleurs remarqué que ce Salamèche promotionnel est en réalité une version numérique d'une carte sortie en 2007 dans l'extension EX Gardiens du Pouvoir. Précisons que les cartes en question existent déjà dans Pokémon Pocket et peuvent être obtenues en ouvrant des paquets de l'extension Booster de luxe Méga. Mais ces variantes possèdent une illustration exclusive et un tampon Leveinard. 

De plus, comme il s'agit de cartes Promo-B, elles ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs. La seule manière de les obtenir est donc d'utiliser la Pioche Miracle.

Carolina et son Lacmécygne en vedette dans Pokémon Pocket

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En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En validant ces missions, vous pourrez obtenir différentes récompenses allant de cartes Promo-B à une collection d'objets cosmétiques inédits.

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Les cosmétiques du mois sont dédiés à Carolina, championne d'arène de la région d'Unys, et à son partenaire Lacmécygne. Le duo est décliné en tapis de jeu, en couverture de Cartodex, en jeton, en icône et plus encore. Vous pouvez tous les réunir et obtenir les cartes promotionnelles dès maintenant, mais ne tardez pas pour en profiter. 

L'événement Pioche miracle d'octobre 2026 restera accessible dans Pokémon Pocket jusqu'au 28 octobre prochain.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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