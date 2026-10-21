Pokémon Pocket célèbre son 2e anniversaire en avance avec un double événement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 octobre 2026 à 15h17
Joyeux anniversaire, Pokémon Pocket ! Le titre de DeNA soufflera sa deuxième bougie dans quelques jours et il a décidé d'offrir deux cadeaux aux joueurs pour célébrer cet événement.
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Pokémon Pocket célèbre son 2e anniversaire en avance avec un double événement

Cela fait presque deux ans que Pokémon Pocket est disponible sur les appareils iOS et Android. Depuis, le titre a habitué sa communauté à célébrer chaque date marquante avec de petits événements temporaires et des récompenses exclusives. La date anniversaire est aussi l'occasion de lancer un nouveau bloc, à l'image de celui qui a été révélé le 20 octobre 2026. 

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Mais pour patienter jusqu'à son arrivée, Pokémon Pocket a lancé deux événements en jeu avec des objectifs facilement réalisables par l'ensemble des joueurs, y compris les nouveaux venus. 

Une farandole de Pikachu vous attend dans Pokémon Pocket 

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Le premier de ces deux événements s'appelle Mission Pikachu: Pika Pika ! Accessible depuis l'onglet Missions du jeu, il vous demande simplement de vous connecter au titre pendant 10 jours. Il n'est pas nécessaire de se connecter pendant 10 jours consécutifs, car la mission est disponible pendant un an à compter d'aujourd'hui. 

Chaque jour de connexion est associé à une récompense spéciale à l'effigie de la célèbre mascotte jaune. Les joueurs peuvent obtenir des éléments cosmétiques comme des illustrations pour leur avatar, un tapis de jeu, une Poké pièce et des protège-cartes. Mais il est aussi possible d'obtenir des booster spéciaux et surtout une carte Immersive rare exclusive. 

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Deux types de boosters peuvent être récupérés lors de l'événement. Dans un premier temps, vous pourrez ouvrir 4 boosters décorés de 4 Pikachu. Ceux-ci contiennent 3 cartes thématiques de rareté 1 diamant à 2 étoiles représentant Pikachu, Pikachu EX, Pikachu reverse mais aussi des compagnons qui lui ressemblent comme Mimiqui. L'autre booster, unique, comporte 5 Pikachu et inclut obligatoirement une carte de rareté 2 étoiles.

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Quant à la carte Immersive rare, elle est offerte lors du 10e jour de connexion. Il s'agit d'un Pikachu EX Futuriste rare, clin d'œil aux cartes similaires disponibles dans l'extension 30e anniversaire du TCG Pokémon.

Une semaine communautaire lancée simultanément avec plusieurs récompenses très pratiques

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En parallèle de cette mission spéciale, une semaine communautaire a démarré dans Pokémon Pocket. Elle demande aux utilisateurs de réaliser des missions variées comme partager une carte à un autre joueur, faire des échanges, envoyer des remerciements à d'autres joueurs ou ajouter de nouveaux amis à votre liste. 

Si vous accomplissez ces objectifs, vous pourrez obtenir en récompense jusqu'à 96 Sabliers booster, 48 Sabliers échange, 60 Sabliers miracle, 10 000 Poudres éclat et un arrière-plan inédit. Mais attention : seules certaines missions octroient ces récompenses et il y a également une barre de progression globale qui augmente à chaque objectif validé. Idéal pour faire le plein de Sabliers, cet événement n'est disponible que jusqu'au 28 octobre 2026.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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