Pokémon Pocket : Comment obtenir les 3 emblèmes spéciaux de l'Ambition de la Team Rocket ?

La Team Rocket frappe très fort en proposant non pas un mais 3 emblèmes thématiques à récupérer dans Pokémon Pocket. Découvrez les ordres à accomplir pour satisfaire le boss et ajouter ces insignes à votre collection.

Les emblèmes (ou insignes) sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs de personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts de Pokémon Pocket, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés, mettant à l'honneur des Pokémon légendaires, des Starters et plus encore.

Pour le lancement de la nouvelle extension L'Ambition de la Team Rocket, ce n'est pas un Pokémon qui est mis en avant, mais les différents membres de l'organisation criminelle. Celle-ci voit les choses en grand en proposant trois emblèmes différents représentant 3 cartes Dresseur disponibles dans l'extension éponyme. Mais pour les obtenir, il faut réunir beaucoup de cartes.

Au service de la Team Rocket

Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à obtenir un certain nombre de cartes d'une extension spécifique, que ce soit via les boosters, les échanges ou la Pioche miracle. Mais la deuxième manière consiste à obtenir certaines cartes spécifiques pour valider une mission secrète. Exceptionnellement, c'est la première méthode qui a été choisie pour débloquer ces trois emblèmes.

Des sbires en pagaille

Le premier des trois emblèmes représente les sbires de la Team Rocket. Pour le débloquer, vous devrez réunir 20 cartes « Plan machiavélique de la Team Rocket ». Précisons que toutes les variantes de la carte disponible dans l'extension L'ambition de la Team Rocket comptent dans la progression. Vous pourrez donc l'obtenir avec la carte commune obtenue 20 fois, mais aussi avec la version Full Art ou Immersive rare.

La chercheuse aux inventions étranges

Le deuxième emblème thématique est à l'effigie de la Chercheuse de la Team Rocket. Il s'agit de la récompense de la mission « Collection d'inventions louches ». Pour la valider, vous devrez obtenir 42 cartes Objets de la Team Rocket. Il peut s'agir du Robot Rafleur ou du Bazooka dégueu. Notons que si vous obtenez la variante Gold rare du Bazooka dégueu, il comptera dans la progression de la mission.

L'emblème du Boss

Enfin, le troisième et dernier emblème n'est autre que celui du Boss de la Team Rocket : Giovanni. Cet emblème sera le plus difficile à obtenir car il demande de valider la mission « Les cartes de la Team Rocket au grand complet ».

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Or, elle demande aux dresseurs de réunir les 56 cartes « de la Team Rocket » présentes dans l'extension. Cela comprend toutes celles du set principal, mais aussi les Illustration Rares, les cartes Full Art, les alternatives Rares, l'Immersive rare du set et la carte Gold rare du Bazooka dégueu de la Team Rocket. Vous pouvez retrouver la liste détaillée des cartes dans l'onglet « Collections par thème » de l'extension.

Comment afficher ce trio d'emblèmes et les autres disponibles dans Pokémon Pocket ?

Une fois que vous avez obtenu les emblèmes à l'effigie des figures de la Team Rocket, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran principal, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'un des emblèmes rouges pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.

Rappelons que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec ces emblèmes ou à montrer votre dévotion à l'organisation avec des emblèmes de Pokémon liés à cette dernière comme Miaouss, Mewtwo ou le trio des oiseaux légendaires.