Pokémon Pocket : Obtenez facilement 2 cartes Immersive rares au lancement de Fusion double

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 octobre 2026 à 11h55
Fusion double, la nouvelle extension de Pokémon Pocket, ne sera disponible que dans quelques heures. Mais un message envoyé dans l'application révèle comment obtenir gratuitement deux cartes Immersives inédites.
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Pokémon Pocket : Obtenez facilement 2 cartes Immersive rares au lancement de Fusion double

Pour son deuxième anniversaire, Pokémon Pocket a déjà offert quelques cadeaux à la communauté avec notamment un événement gratuit sur le thème de Pikachu. En se connectant au titre pendant 10 jours, les nouveaux venus comme les fidèles de la première heure peuvent obtenir une carte Immersive rare spéciale. 

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Mais vous pourrez très bientôt ajouter deux cartes Immersive rares supplémentaires à votre collection sans multiplier les ouvertures en croisant les doigts. Le 28 octobre 2026, DeNA a envoyé à tous les utilisateurs de Pokémon Pocket un message avec une petite surprise liée au lancement de l'extension Fusion double.

Méga-Mewtwo X EX et Pikachu EX « offerts » aux joueurs de Pokémon Pocket qui participent à une série de missions inédite

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Révélée il y a quelques jours, Fusion double est la première extension de l'année C de Pokémon Pocket. Comme chaque nouvelle série, elle comprend des cartes Immersive rares à récupérer en ouvrant les paquets de l'extension ou en dépensant des Points booster. Mais pour célébrer cette sortie et l'anniversaire du jeu, DeNA va proposer deux séries de 5 spéciales dont les récompenses seront des cartes Immersive rares de Pikachu EX et de Méga-Mewtwo X EX. 

Pour les valider, vous devrez ouvrir des paquets et obtenir un certain nombre de cartes. La carte Immersive rare de Pikachu EX vous demandera de réunir des cartes de type électrique. Tandis que celle de Méga-Mewtwo X EX nécessitera d'obtenir des cartes de type Psy et Combat, en référence au double type de la nouvelle Méga-évolution du jeu. En fonction du Pokémon choisi, les joueurs devront récupérer entre 30 et 35 cartes. 

D'autres récompenses prévues en validant ces missions spéciales

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Au gré des 5 missions rattachées à chaque carte, les joueurs pourront débloquer d'autres récompenses, comme des Sabliers miracle et d'autres surprises. Une fois la 5e mission terminée, la carte Immersive rare de Méga-Mewtwo X EX ou de Pikachu EX rejoindra votre collection. 

Précisons toutefois que vous ne pourrez lancer ces missions qu'à l'arrivée de l'extension Fusion double, prévue le 29 octobre 2026 à 2h du matin, heure française. Pour conclure, rappelons que Pokémon Pocket est disponible gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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