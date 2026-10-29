Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Fusion double

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 octobre 2026 à 10h23
La première extension de l'année C est enfin disponible dans Pokémon Pocket. Découvrez tout ce que vous réserve Fusion double, de l'ajout des cartes double type aux nouvelles cartes secrètes à réunir.
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Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Fusion double

L'anniversaire de Pokémon Pocket ne sera officiellement célébré que le 30 octobre 2026. Mais l'application a décidé de prendre un jour d'avance sur les festivités en débutant cette nouvelle année de jeu avec Fusion double.

Présentée il y a quelques jours via un trailer, cette extension combine une nouveauté majeure pour la méta à de nombreux Pokémon appréciés par la communauté. L'extension s'offre même un joli clin d'œil à sa toute première extension. Dans cet article, vous allez découvrir tout ce que Fusion double vous réserve.

Fusion double : une série mêlant nostalgie et premières cartes possédant un double type

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Tout comme Méga-Ascension l'année dernière, Fusion double ajoute une nouveauté majeure à Pokémon Pocket : les cartes à double type. À l'heure actuelle, le jeu ne compte que deux cartes de ce genre, à savoir Méga-Mewtwo X EX et Méga-Amphinobi EX. Baptiser l'extension Fusion double en contenant si peu de nouveautés risque donc d'en déstabiliser plus d'un. 

double-type

Néanmoins, Fusion double donne le ton : l'année C sera placée sous le signe des cartes possédant deux types différents et de puissantes capacités. Concernant les règles d'utilisation, elles sont identiques à celles des autres Méga-évolutions du jeu. Si un Méga-Pokémon à double type est mis K.O, l'adversaire remporte immédiatement le match. Mais il est toujours possible de voir des cartes à double type sans forme méga-évoluée apparaître dans le futur.

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L'autre détail marquant de Fusion double est que l'extension fait beaucoup référence à Puissance génétique, le tout premier set proposé en jeu. Il est possible d'obtenir de nombreuses cartes de Kanto (dont les Starters) et les vedettes sur les boosters sont les mêmes que sur la première extension. De quoi combler les nouveaux venus et les débutants, même si cela peut avoir un air de déjà-vu.

Plus de 200 cartes à obtenir, à échanger et à collectionner 

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Moins important que Méga-Ascension, le set Fusion double propose 217 nouvelles cartes à réunir, secrètes comprises. Toutefois, l'extension est divisée en deux boosters à l'effigie de Pikachu et de Méga-Mewtwo X. De nombreuses régions du monde de Pokémon sont représentées, mais Kanto est la plus présente. Quelques Méga-évolutions vues dans l'extension Méga-Dimension de Légendes Pokémon Z-A sont également de la fête.

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Comme souvent, les joueurs seront à la recherche des cartes les plus rares de l'extension, à savoir les cartes secrètes. Entre les cartes Illustration rares, chromatiques ou encore Gold, les plus chanceux pourront peut-être voir l'une des 86 cartes secrètes de Fusion double. Si vous souhaitez toutes les ajouter à votre Cartodex, la répartition est la suivante : 

  • 21 cartes Illustration rares
  • 18 cartes Full Art, dont 6 Dresseurs et 12 Pokémon
  • 12 cartes Alternative rares (Noadkoko d'Alola EX, Chochodile EX, Méga-Amphinobi EX, Pikachu EX, Méga-Mewtwo X EX, Mex EX, Lougaroc EX, Méga-Tyranocif EX, Méga-Airmure EX, Méga-Dracolosse EX, Giratina EX et Chelours EX)
  • 4 cartes Immersive rares représentant Pikachu EX, Rondoudou, Méga-Mewtwo X EX et Noctali
  • 20 cartes à un éclat coloré / bébés shinys
  • 8 cartes à deux éclats colorés (Méga-Juncko EX, Typhlosion EX, Méga-Gallame EX, Lougaroc EX, Méga-Dracolosse EX, Méga-Nanméouïe EX, Zoroark de Hisui EX et Chelours EX)
  • 3 cartes Gold rares représentant Chochodile EX, Pohmarmotte et Giratina EX

Comment ajouter ces nouvelles cartes à votre collection ?

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Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : les deux variantes de Fusion double et L'Ambition de la Team Rocket. Sélectionnez simplement le booster violet Pikachu ou Méga-Mewtwo X pour ouvrir un ou 10 paquets.

La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de cette nouvelle extension. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. Pensez également à utiliser les fonctions Partage et Échange dans l'onglet Communauté pour troquer vos doublons avec vos amis.

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Précisons que, pour la première fois dans Pokémon Pocket, valider certaines missions vous permet de récupérer des cartes secrètes. D'ailleurs, il ne s'agit pas de missions secrètes mais d'objectifs bien visibles dans l'onglet « Collections à thème ». Grâce à ceux-ci, vous pouvez obtenir deux exemplaires de la carte Dresseur « Miel » en version Illustration rare mais aussi deux cartes Immersive rares exclusives !

Des missions en pagaille et de nouveaux défis de Combat solo à relever

Du côté du Combat solo, Fusion double proposera deux types de défis aux amateurs de duels : les Combats aléatoires (allant du niveau Facile à Expert) et les combats par palier. Si chaque défi amène son lot de récompenses, notons que les deux premières épreuves de la section Combat par palier vous donnent deux boosters de Fusion double si vous remportez le match. 

Enfin, les missions de collection sont toujours présentes. Réunir les cartes demandées peut vous permettre d'obtenir des Sabliers booster, des Sabliers miracle, des Tickets boutique, des icones, des emblèmes pour personnaliser votre profil, des cartes et plus encore. Alors n'attendez plus pour découvrir Fusion double et ses nouveautés.

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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