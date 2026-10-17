Pokémon Pocket : Faites rugir les dragons avec le deck Draco / Méga-Rayquaza EX

Combattants de Pokémon Pocket, prenez garde ! La méta est victime d'une double attaque de dragons avec un deck aux accents nostalgiques qui pourrait bien en faire craquer plus d'un.

Il semble que les Pokémon Dragon se hissent au sommet des parties classées de Pokémon Pocket. Peu de temps après le deck Libégon EX, un duo au corps serpentin terrorise la méta. D'ailleurs, il ravit les nostalgiques car il réunit deux Pokémon provenant des premières générations de jeux.

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Les decks de type Dragon ont longtemps été boudés dans Pokémon Pocket car ils nécessitent souvent plusieurs énergies de types différents. Ce point est indispensable pour lancer les attaques les plus puissantes, à l'image de la Méga-explosion de Méga-Rayquaza EX. Mais la carte stade Grotte Arc-en-Ciel augmente les chances d'obtenir l'élément souhaité.

L'alliance de deux Pokémon dragons très appréciés des joueurs

Combiné au talent « Bénédiction du dragon » de Draco, il est donc possible d'attacher deux énergies au Pokémon Dragon actif à chaque tour. Le duo accélère donc la mise en place du deck et permet de lancer plus rapidement des attaques exigeantes. Toutefois, avec une attaque infligeant 40 points de dégâts pour 2 énergies, Draco doit rester sur le banc pour être efficace.

Les attaquants du deck sont Feu-perçant et Méga-Rayquaza EX. Le premier est un bon défenseur qui permet de gagner du temps jusqu'à l'arrivée du Gardien du ciel. Avec une attaque infligeant 100 points de dommage, il met à mal de nombreuses créatures.

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Cependant, la combinaison de la grotte et du talent de Draco montre son potentiel quand Méga-Rayquaza attaque. Plus il accumule d'énergies, plus sa Méga-explosion devient puissante. Elle peut donc devenir redoutable, y compris face à des Méga-évolutions.

Les cartes à réunir pour utiliser le deck Draco / Méga-Rayquaza EX dans Pokémon Pocket

Si vous souhaitez utiliser ce deck draconique dans les défis de Combat Solo ou les parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour le créer et les extensions dans lesquelles les retrouver :

Minidraco x2 (Domination céleste / Booster de luxe Méga)

Draco x2 (Domination céleste / Booster de luxe Méga)

Feu-Perçant x2 (Propulsion paradoxe)

Méga-Rayquaza EX (Domination céleste / Booster de luxe Méga)

Poké Ball x2 (Boutique en jeu)

Capsule Énergie booster Temps Passé (Propulsion paradoxe / Booster de luxe Méga)

Chauffeur de taxi (Aura palpitante)

Copieuse x2 (Méga-Ascension booster Léviator / Booster de Luxe Méga)

Dame du Centre Pokémon (Réjouissances rayonnantes)

Professeure Olim (Propulsion paradoxe)

Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)

Grotte Arc-en-Ciel x2 (Domination céleste / Booster de luxe Méga)

Petit Ballon (Jours heureux / Booster de luxe Méga)

S'il peut faire des dégâts importants, ce deck repose beaucoup sur la mise en place du combo avec la grotte arc-en-ciel et Draco. Un Pokémon qui tarde à arriver en jeu nuit beaucoup à son efficacité et retarde les premières attaques. Même si Feu-perçant et des cartes comme Professeure Olim et la capsule peuvent temporiser, le Pokémon paradoxe du passé n'a que 110 points de vie. Une attaque d'une carte EX ou d'une Méga-évolution peut le mettre facilement K.O.

Enfin, même si méga-Rayquaza EX est puissant, son attaque nécessite plusieurs tours de préparation. Enfin, il souffre du même défaut que les autres Méga-évolutions : s'il est mis K.O., le joueur adverse gagne la partie.