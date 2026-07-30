Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Méga-Métalosse ?

Montrez au monde que vous êtes le plus robuste des dresseurs avec l'emblème secret de Méga-Métalosse et découvrez comment l'ajouter à votre collection dans Pokémon Pocket.

Les emblèmes (ou insignes) sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs de personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts de Pokémon Pocket, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés, mettant à l'honneur des Pokémon légendaires, des favoris de la communauté comme Métalosse.

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C'est ce Pokémon qui a été choisi pour représenter l'extension Domination céleste aux côtés de Méga-Rayquaza, disponible en jeu depuis le 30 juillet.

Toute la ligne évolutive de Méga-Métalosse à l'honneur 30 fois

Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à obtenir un certain nombre de cartes d'une extension spécifique, que ce soit via les boosters, les échanges ou la Pioche miracle. Mais la deuxième manière consiste à obtenir certaines cartes spécifiques pour valider une mission secrète. L'insigne de Méga-Métalosse appartient à cette deuxième catégorie.

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Pour l'ajouter à votre collection, vous devrez simplement valider la mission secrète « Une profusion de Méga-Métalosse ». Mais à la différence des autres missions cachées de Pokémon Pocket, elle est relativement « simple » à valider car elle demande des cartes provenant du set principal. Le seul point noir est qu'il vous faudra en réunir une grande quantité, tout comme ce fut le cas avec l'emblème secret de Voltoutou.

Vous devrez donc obtenir les cartes de Terhal, Métang, Métalosse et Méga-Métalosse EX. Mais 4 cartes est un chiffre bien trop faible pour une mission secrète. Il vous faudra donc obtenir 29 cartes de la ligne évolutive (Terhal, Métang et Métalosse holographique) ainsi qu'un exemplaire de Méga-Métalosse EX. Notons que toutes les versions de cette carte comptent pour valider la progression, qu'il s'agisse de la carte classique, de la Full art ou de l'Alternative rare.

Comment afficher cet emblème secret et les autres disponibles dans Pokémon Pocket ?

Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de Méga-Métalosse, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran principal, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème jaune pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.

Rappelons que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec cette forme méga-évoluée ou avec les autres emblèmes de votre collection, qu'il s'agisse de Rugit-Lune et Garde-de-Fer, de Mew shiny ou encore de Miaouss !