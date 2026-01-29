Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Miaouss ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 janvier 2026 à 10h00
Il n'arrive pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour personnaliser votre profil dans Pokémon Pocket. Grâce à Parade onirique, Miaouss possède désormais son propre emblème et voici comment vous pouvez le récupérer.
Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Miaouss ?
Dès les premiers épisodes du dessin animé, il est devenu l'un des membres les plus importants de la Team Rocket, à la fois grâce à son histoire, à sa personnalité unique mais aussi car il est capable de parler comme les humains. Miaouss, Pokémon emblématique de la première génération de petits monstres, est devenu au fil du temps une figure culte de la franchise et un Pokémon apprécié des petits comme des grands. 

S'il a déjà eu plusieurs cartes à son effigie dans Pokémon Pocket, Miaouss franchit une nouvelle étape avec les débuts de l'extension Parade onirique. En effet, il est désormais décliné en emblème, petit accessoire cosmétique que les autres joueurs peuvent voir en lançant des combats. 

Une mission secrète festive dont Miaouss est la vedette

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Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à dépenser les Tickets d'extension obtenus en validant des missions thématiques dans la boutique en jeu. Mais la deuxième manière consiste à obtenir certaines cartes spécifiques pour valider une mission secrète. L'emblème de Miaouss est rattaché à cette deuxième catégorie.

Pour l'obtenir, vous devrez réunir toutes les cartes de la mission secrète « Pokémon and the Town Festival », que nous pouvons traduire en français par « Les Pokémon du festival de la ville ». Cet objectif caché nécessite d'obtenir au moins une fois 17 cartes différentes. 

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Sur ces 17 cartes, 13 d'entre elles seront assez simples à réunir car elles proviennent du set principal, sont communes ou peu communes. Les probabilités de les croiser lors des ouvertures sont donc importantes et au besoin, les dresseurs pourront offrir les cartes manquantes à leurs amis via la fonction Partage.

Mais les 4 cartes restantes seront plus problématiques car il s'agit de cartes secrètes, dont une carte 2 étoiles ainsi que la plus difficile à obtenir : la carte Immersive Rare de Miaouss. Que ce soit via les ouvertures, les échanges avec vos amis ou la Pioche Miracle, les 17 cartes à réunir sont les suivantes : 
  • Coxyclaque
  • Caratroc
  • Ossatueur d'Alola
  • Plumeline
  • Cadoizo
  • Sorbébé
  • Snubbell
  • Funécire
  • Pitrouille
  • Queulorior
  • Parecool
  • Spinda
  • Famignol
  • Mouscoto (Illustration rare)
  • Hexadron (Illustration rare)
  • Ogerpon EX (Alternative rare 2 étoiles)
  • Miaouss (Immersive rare 3 étoiles)
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Comment afficher cet emblème secret (ainsi que les autres disponibles) dans Pokémon Pocket ?

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Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de Miaouss, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

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Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème violet avec le Pokémon Chat pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.

Rappelons que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec vos Pokémon préférés, qu'il s'agisse des Starters de première génération, de créatures légendaires ou de Méga-Scarabrute !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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