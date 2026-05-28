Pokémon Pocket : Comment obtenir les emblèmes secrets de Rugit-Lune et Garde-de-Fer ?

Les emblèmes des Pokémon Paradoxes du passé et du futur sont à votre portée dans Pokémon Pocket. Découvrez les cartes à réunir pour débloquer ces accessoires.

Les emblèmes (ou insignes) sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs de personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts de Pokémon Pocket, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés.

Parmi ces emblèmes, certains peuvent être obtenus en validant des missions secrètes. S'il est fréquent de voir un emblème spécial être obtenu de cette manière, que ce soit celui de Mew chromatique, de Dogrino ou de Larméléon, il arrive que les missions secrètes cachent deux insignes spéciaux à récupérer.

Ce fut le cas à la sortie d'Embrasement écarlate et le scénario se répète aujourd'hui avec l'extension Propulsion paradoxe.

Duel (ou duo) temporel à récupérer dans Pokémon Pocket

L'extension disponible en jeu depuis le 28 mai 2026 propose des insignes en lien avec son thème principal : les Pokémon « Temps passé » et « Temps futur ». Selon l'époque choisie, les joueurs peuvent donc ajouter à leur profil un emblème représentant Rugit-Lune pour le passé et Garde-de-Fer pour l'avenir. Mais pour les obtenir, vous devrez récupérer un certain nombre de cartes pour chaque Pokémon paradoxe.

Rugit-Lune et les Pokémon anciens

Pour ajouter l'insigne de Rugit-Lune à votre collection, vous devrez réunir 11 cartes des Pokémon « Temps passé ». Que ce soit via les ouvertures, les échanges avec vos amis ou la Pioche Miracle, les cartes à réunir sont les suivantes :

Fongus-Furie

Rampe-Ailes

Hurle-Queue

Flotte-Mèche EX

Fort-Ivoire

Pelage-Sablé

Koraidon EX

Rugit-Lune

Serpente-Eau

Feu-Perçant

Ire-Foudre

Si toutes les cartes peuvent être obtenues dans le set principal, les variantes Full Art, Alternative rare et Gold Rare comptent pour la progression de cette mission.

Garde-de-Fer et les Pokémon du futur

Du côté de Garde-de-Fer, la règle est la même. Il faut réunir les 11 cartes des Pokémon « Temps futur » présentes dans l'extension pour débloquer son emblème. Comme son adversaire du passé, les variantes secrètes sont prises en compte dans la validation de cette mission :

Mite-de-Fer

Hotte-de-Fer EX

Paume-de-Fer

Épine-de-Fer

Miraidon EX

Garde-de-Fer

Vert-de-Fer

Roc-de-Fer

Chef-de-Fer

Têtes-de-Fer

Roue-de-Fer

Comment afficher cet emblème secret (ainsi que les autres disponibles) dans Pokémon Pocket ?

Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de votre choix, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran principal, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

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Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème bleu représentant Rugit-Lune ou Garde-de-Fer pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.



Rappelons que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec ces deux emblèmes ou avec ceux de vos Pokémon préférés !