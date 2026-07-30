Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Domination céleste

Dans une tempête, elle surgit annonçant avec elle la venue du gardien des cieux ! Après plusieurs semaines de teasing, l'extension Domination céleste est enfin disponible dans Pokémon Pocket. Voici ce qu'elle vous réserve.

Annoncée en grande pompe le 18 juin 2026 en même temps que l'extension Règne Delta du TCG Pokémon, Domination céleste marque les débuts de la série B4 dans Pokémon Pocket. Comme son équivalent de papier prévu pour novembre, elle met à l'honneur l'un des Pokémon légendaires les plus appréciés de la communauté : Rayquaza et sa forme méga-évoluée.

S'il est l'une des légendes de la région de Hoenn, il est accompagné pour l'occasion de nombreux Pokémon provenant de la troisième génération. Découvrez sans plus attendre ce que cette extension céleste vous réserve !

La Domination céleste de Rayquaza dans les airs et des Méga-évolutions sur la terre ferme

Après deux extensions contenant peu de cartes, Domination céleste signe le retour d'un bloc majeur dans Pokémon Pocket. Aux côtés de Tarsal, Gloupti, Sharpedo, Kecleon, Skitty, Terhal, Obalie ou encore Absol, les dresseurs et dresseuses du monde entier auront un sacré Cartodex à compléter. En effet, cette nouvelle extension contient 233 cartes (secrètes comprises), la rendant presque aussi imposante que sa prédécesseure, Aura palpitante.

Dans ce nouveau set, les Pokémon Paradoxe sont mis de côté après deux séries où ils ont brillé pour remettre en avant les Ultra-chimères et les Méga-évolutions, dont certaines attendues comme Métalosse et Gallame. De nouveaux stades font également leurs débuts ainsi que de nouvelles cartes Fossiles, obligatoires pour pouvoir jouer Lilia, Anorith et leurs évolutions.

Les collectionneurs du TCG Pokémon les plus attentifs remarqueront d'ailleurs que certaines des cartes ouvertes dans de vrais boosters arriveront dans Pokémon Pocket avec cette extension. Citons entre autres le Mélofée de Clash des Rebelles, le Raichu d'Origine perdue, un Héricendre promotionnel du bloc Épée et Bouclier ou encore le Dracolosse de Tempête argentée.

Un nombre important de cartes secrètes

Comme souvent, les joueurs seront à la recherche des cartes les plus rares de l'extension, à savoir les cartes secrètes. Entre les cartes Illustration rares, chromatiques ou encore Gold, les plus chanceux pourront peut-être voir l'une des 78 cartes secrètes de Domination céleste. Dans cette collection, il y en a pour tous les goûts avec des favoris de la communauté comme Lockpin, Gardevoir ou Typhlosion, des Pokémon moins représentés et un bon nombre de cartes Illustration rares.

La répartition des cartes secrètes de Domination céleste est la suivante :

24 cartes Illustration rare

14 cartes Full Art, dont 4 Dresseurs et 10 Pokémon

8 cartes Alternative rare (Apireine EX, Typhlosion EX, Méga-Sharpedo EX, Wailord EX, Méga-Gallame EX, Hoopa EX, Méga-Métalosse EX et Lakmécygne EX)

2 cartes Immersive rare représentant Méga-Rayquaza EX et Motisma EX

20 cartes à un éclat coloré / bébés shinys

8 cartes à deux éclats colorés (Pierroteknik EX, Feunard d'Alola EX, Méga-Laggron Ex, Méga-Gardevoir EX, Méga-Lockpin EX, Gigalithe EX, Zoroark EX et Méga-Kangourex EX)

2 cartes Gold rares à l'effigie de Raichu et de Draco

Comment ajouter ces nouvelles cartes à votre collection ?

Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Propulsion paradoxe, Jours heureux et Domination céleste. Sélectionnez simplement le booster vert au centre de l'écran pour ouvrir un ou 10 paquets.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de cette nouvelle extension. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. Enfin, pensez également à utiliser les fonctions Partage et Échange dans l'onglet Communauté pour troquer vos doublons avec vos amis.

De nouvelles fonctionnalités pour améliorer le quotidien des joueurs et de nouveaux défis à relever

Accompagnant une mise à jour massive de plus de 3 Go, l'extension Domination céleste est rattachée à plusieurs fonctionnalités pratiques disponibles dès maintenant dans Pokémon Pocket.

La première est le partage de code-barres 2D, permettant de créer un deck inspiré par ceux de vos amis en utilisant l'appareil photo de votre smartphone ou de votre tablette. La seconde est l'ajout systématique d'une carte incluse dans plusieurs extensions dans les Cartodex correspondants. Cela va aider les joueurs à remplir plus facilement le Cartodex d'extensions comme Booster de Luxe EX.

Enfin, comme à chaque lancement d'extension, de nouveaux défis de combat solo axés sur ces monstres ont été ajoutés à l'application. En gagnant les duels, vous obtiendrez de nombreuses récompenses, notamment des Sabliers, des points d'expérience et des Tickets boutique.

Vous pouvez également réunir toutes les cartes de l'extension pour débloquer les decks correspondants, obtenir des Sabliers miracle et d'autres surprises comme des arrière-plans, des icônes et plus encore. Alors n'attendez plus pour profiter de l'extension Domination céleste dans Pokémon Pocket. Le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.