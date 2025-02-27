Toutes les annonces du Pokémon Présents du 27 février 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 février 2025 à 15h40
Vous n'avez pas pu suivre toutes les annonces du Pokémon Presents qui s'est tenu ce 27 février ? Pas de panique, nous sommes là pour vous faire un condensé de ces annonces pour ne rien manquer, que vous soyez un fan inconditionnel de la licence ou non.
Toutes les annonces du Pokémon Présents du 27 février 2025
Sans surprise, à l'occasion du Pokémon Day, The Pokémon Company a tenu à organiser un petit événement dans le but de dévoiler de nouvelles choses qui touchent de près ou de loin les jeux vidéo. Plusieurs jeux ont été révélés, tandis que d'autres ont vu des mises à jour être dévoilées, dans le but que chaque joueur de Pokémon puisse recevoir du contenu à court terme.

Il est néanmoins difficile de tout retenir, puisqu'une annonce peut vite passer inaperçue. C'est pourquoi nous vous listons ci-dessous la majeure partie des annonces qui a été faite lors de cette diffusion qui n'aura duré que 20 petites minutes, et déçu de nombreux joueurs, qui s'attendaient à plus.

Toutes les annonces du Pokémon Présents du 27 février 2025

  • Série La Réceptionniste Pokémon
    • De nouveaux épisodes sont en production et arriveront sur Netflix en septembre 2025. Les quatre premiers épisodes sont disponible gratuitement sur YouTube.
  • Pokémon GO
    • Circuit Pokémon GO : Unys - Mondial de 1er au 2 mars (les Pokémon légendaires Kyurem noir et blanc apparaîtront dans les Combats de raid et ailleurs).
  • Pokémon Masters EX
    • Nouvelles récompenses
  • Pokémon Café
    • Nouveaux événements et récompenses inédites
  • Pokémon Sleep
    • Cresselia VS Darkrai prochainement
  • Pokémon UNITE
    • Arrivée de Suicine, Raichu d'Alola, Charmilly (2025). Le retour du stade Outremer a aussi été annoncé. 
  • Pokémon Pocket
  • Pokémon TCG
    • Les Mégas Evolution reviennent (EX).
  • Pokémon Écarlate et Violet
    • Les joueurs profiteront de nombreux événements, et des raids Téracristal.
  • Pokémon Champions
    • Un jeu de combats de Pokémon multijoueur, toujours en développement, disponible sur Switch et mobiles (Il sera possible de connecter les données avec Pokémon Home, lui-même connecté à Pokémon GO ou Écarlate et Violet). Plus d'informations sur Pokémon Champions.
  • Légendes Pokémon: Z-A
Miniature vidéo

Un Pokémon Presents faiblard pour les 29 ans de la franchise disons-le, mais qui saura tout de même faire plaisir à quelques joueurs. Vous pouvez tout revoir en vidéo, si cela vous intéresse.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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