Toutes les annonces du Pokémon Présents du 27 février 2025



le 27 février 2025 à 15h40 Publié par Corentin Rimbert le 27 février 2025 à 15h40

Vous n'avez pas pu suivre toutes les annonces du Pokémon Presents qui s'est tenu ce 27 février ? Pas de panique, nous sommes là pour vous faire un condensé de ces annonces pour ne rien manquer, que vous soyez un fan inconditionnel de la licence ou non.