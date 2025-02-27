Vous n'avez pas pu suivre toutes les annonces du Pokémon Presents qui s'est tenu ce 27 février ? Pas de panique, nous sommes là pour vous faire un condensé de ces annonces pour ne rien manquer, que vous soyez un fan inconditionnel de la licence ou non.
Sans surprise, à l'occasion du Pokémon Day, The Pokémon Company a tenu à organiser un petit événement dans le but de dévoiler de nouvelles choses qui touchent de près ou de loin les jeux vidéo. Plusieurs jeux ont été révélés, tandis que d'autres ont vu des mises à jour être dévoilées, dans le but que chaque joueur de Pokémon puisse recevoir du contenu à court terme.
Il est néanmoins difficile de tout retenir, puisqu'une annonce peut vite passer inaperçue. C'est pourquoi nous vous listons ci-dessous la majeure partie des annonces qui a été faite lors de cette diffusion qui n'aura duré que 20 petites minutes, et déçu de nombreux joueurs, qui s'attendaient à plus.
Toutes les annonces du Pokémon Présents du 27 février 2025
Série La Réceptionniste Pokémon
De nouveaux épisodes sont en production et arriveront sur Netflix en septembre 2025. Les quatre premiers épisodes sont disponible gratuitement sur YouTube.
Les joueurs profiteront de nombreux événements, et des raids Téracristal.
Pokémon Champions
Un jeu de combats de Pokémon multijoueur, toujours en développement, disponible sur Switch et mobiles (Il sera possible de connecter les données avec Pokémon Home, lui-même connecté à Pokémon GO ou Écarlate et Violet). Plus d'informations sur Pokémon Champions.
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