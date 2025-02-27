Pokémon Pocket : Récupérez gratuitement 3 boosters pour le Pokémon Day

Afin de célébrer le jour le plus important de l'année pour la communauté, Pokémon Pocket offre à l'ensemble des joueurs 3 boosters gratuits. Voici comment les récupérer.
Le Pokémon Presents du 27 février 2024 a été l'occasion de révéler les événements et nouveautés à venir pour l'ensemble des jeux de la franchise, y compris les jeux mobiles. Mais ce programme diffusé le jour du Pokémon Day est aussi l'occasion de célébrer l'anniversaire de la licence en offrant des cadeaux à la communauté. Pokémon Pocket
est concerné et dès aujourd'hui, vous pouvez ouvrir gratuitement 3 boosters de la toute première extension du jeu.
Ouvrez sans attendre vos boosters Puissance génétique gratuits dans Pokémon Pocket
Quel que soit votre niveau en jeu ou le moment auquel vous avez commencé à jouer, vous pouvez récupérer sans frais supplémentaires 3 boosters de l'extension Puissance génétique
. Chaque paquet est à l'effigie de l'une des 3 vedettes de la série, à savoir Mewtwo, Dracaufeu et Pikachu.
De plus, ces boosters raviront les collectionneurs et les amateurs de belles surprises. En effet, la dernière carte de chaque paquet possède une rareté minimale de 4 diamants.
Cela signifie que, quoi qu'il arrive, vous obtiendrez au minimum 3 cartes EX en ouvrant ces 3 boosters gratuits. Si la chance est de votre côté, vous pourrez également avoir des cartes holographiques en bonus, une carte Full art, une Immersive Rare ou même une carte Gold Rare
à la place de la carte EX.
Pour récupérer ces paquets gratuits, il vous suffit de vous connecter à Pokémon Pocket. Depuis l'écran d'accueil, rendez-vous dans l'onglet Cadeaux situé en haut à droite de l'écran.
Trois notifications sont visibles, une pour chaque booster. Il vous suffit alors de cliquer sur « Récupérer » pour lancer automatiquement l'ouverture.
Cette opération promotionnelle ne fonctionne qu'une seule fois par compte
. Elle est accessible depuis le 27 février et elle restera active en jeu jusqu'au 30 avril 2025 à 05h59, heure française.
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