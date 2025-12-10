Légendes Pokémon: Z-A facilite votre chasse aux Shinys avec ce changement majeur

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 décembre 2025 à 11h26
Voilà une nouvelle qui devrait combler les amateurs de rencontres chromatiques dans Légendes Pokémon: Z-A. L'objet qui augmente le taux d'obtention est plus facile à récupérer, mais il ne concernera pas l'ensemble des joueurs.
Légendes Pokémon: Z-A facilite votre chasse aux Shinys avec ce changement majeur
Au lancement de Légendes Pokémon: Z-A, les amateurs de Pokémon chromatiques ont fait une découverte surprenante. S'il est bien possible de rencontrer des Shinys en jeu et qu'ils ne disparaissent pas, obtenir l'objet augmentant les chances de rencontre était très contraignant. Cependant, l'arrivée du DLC Méga-Dimension a modifié les conditions d'obtention du Charme Chroma.

Le Charme Chroma devient plus facile à obtenir dans Légendes Pokémon Z-A...

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De base, les dresseurs et dresseuses d'Illumis devaient obligatoirement atteindre le niveau 50 (soit le niveau maximal) des recherches de Myosotis pour obtenir le charme. Cela impliquait notamment de gagner 1000 combats dans le mode Royale Z-A, un objectif qui a rebuté plus d'un joueur. Toutefois, les joueurs qui débutent leur aventure dans Légendes Pokémon: Z-A aujourd'hui ou le matin de Noël pourront récupérer l'objet bien plus facilement que leurs aînés. 

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Avec le déploiement de la mise à jour du DLC Méga-Dimension, la condition des 1000 victoires dans le mode Royale Z-A a été levée. En remplacement, Myosotis propose de réaliser de nouvelles tâches débloquant l'accès au Charme Chroma. Si elles peuvent paraître répétitives, elles restent plus accessibles à la majorité des joueurs. Néanmoins, une condition majeure est essentielle à la validation de ces nouveaux objectifs.

…si vous possédez le DLC Méga-Dimension

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En effet, posséder le DLC Méga-Dimension (et terminer la trame principale de l'histoire) est l'impératif à respecter pour accéder à ces nouvelles missions. Myosotis vous demande notamment de capturer de nouveaux Pokémon, d'obtenir de nouvelles Méga-Évolutions et d'accéder à des zones spécifiques d'Extra Illumis, le monde parallèle accessible via les portails d'Hoopa. Il faut donc dépenser 30 euros pour récupérer plus facilement le Charme Chroma. 

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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