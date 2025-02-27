Légendes Pokémon: Z-A expose son gameplay et ses nouvelles mécaniques

Le Pokémon Présents du 27 février a été l'occasion d'en apprendre plus sur l'environnement, les combats et les starters présents dans Légendes Pokémon: Z-A.
Particulièrement attendu par les joueurs, Légendes Pokémon: Z-A
s'inscrit dans la continuité de ce qui a été entrepris avec l'opus Arceus. Mais ici, il n'est pas question de voyager dans le passé. Le jeu prend place au cœur d'Illumis, capitale de la région de Kalos aux accents très parisiens.
Cependant, ce spin-off de la franchise Pokémon était assez discret sur son contenu. Le Pokémon Presents a permis d'en apprendre plus sur le titre, à commencer par quelques modifications notables dans le système de combat.
Le retour d'une mécanique appréciée et des esquives dans Légendes Pokémon: Z-A
Légendes Pokémon: Z-A abandonne le système de combat statique pour donner plus de liberté de mouvement au dresseur et à son Pokémon. Désormais, le joueur peut bouger pendant le combat, ce qui va pousser son Pokémon à se déplacer pour éviter une attaque
ou se rapprocher de sa cible pour frapper à son tour. Il faudra alors adopter le bon timing pour lancer vos ripostes et faire le plus de dégâts possibles. Et si cela est nécessaire, vous pourrez activer la Méga-évolution
de vos monstres pour l'emporter.
Pour débuter cette nouvelle aventure au cœur d'Illumis, les joueurs peuvent choisir leur premier partenaire parmi 3 Starters provenant de précédentes générations : Germignon, Gruikui et Kaiminus.
À leurs côtés, vous pourrez vous promener dans les rues, mais aussi sur les hauteurs et les toits. La ville introduit également une division particulière de l'environnement avec des « Zones sauvages »
. Dans celles-ci, les Pokémon sauvages vivent librement et sans contraintes. Vous pourrez partir à leur rencontre et tenter de les capturer.
Légendes Pokémon: Z-A intègre également une galerie de tous nouveaux personnages qui vous aideront dans votre voyage. Parmi les lieux clés du jeu figurent, entre autres, l'hôtel où vous séjournerez et la société Quazar, siège qui gère le réaménagement de la ville pour créer une harmonie entre humains et Pokémon.
Si la présentation a été riche en éléments de gameplay, la date de sortie définitive de Légendes Pokémon: Z-A n'a toujours pas été annoncée. Le titre doit sortir d'ici la fin de l'année 2025
sur Nintendo Switch.
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