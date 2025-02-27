Pokémon a annonce Pokémon Champions, le successeur de Pokémon Stadium

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 février 2025 à 16h30
The Ppkémon Company a annoncé un nouveau jeu multijoueur avec Pokémon Champions, qui verra les dresseurs s'affronter avec Pokémon apprécié.
Pokémon a annonce Pokémon Champions, le successeur de Pokémon Stadium
Lors du Pokémon Presents qui s'est tenu ce 27 février, de nombreuses choses en lien avec Pokémon ont été dévoilées, dont un nouveau jeu, Pokémon Champions. Celui-ci peut évidemment être qualifié de successeur de Pokémon Stadium, puisque les joueurs affronteront d'autres personnes, avec leur Pokémon.

Annonce de Pokémon Champions

Contrairement aux précédents spin-offs, Pokémon Champions se focalisera entièrement sur les affrontements entre dresseurs. Les joueurs pourront s'affronter en ligne dans des duels stratégiques reprenant les mécaniques de combat bien connues des jeux principaux, avec les différents types, talents et capacités que nous connaissons, pouvons-nous lire sur le site officiel.
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Concernant les Pokémon que les joueurs pourront avoir de leur côté, ou combattre, nous aurons dans un premier temps les Pokémon « tant dorés de par les joueurs de la série principale ». Il n'est pas impossible que d'autres arrivent avec le temps, surtout s'il est un succès. 

Dans Pokémon Champions, vous affronterez des dresseurs du monde entier, dans des combats multijoueur, mais avec la particularité d'être accessible à toutes et tous, sans être un connaisseur de la licence. Le but étant d'accueillir un maximum de joueurs.

Miniature vidéo

Grande nouveauté, Pokémon Champions sera compatible avec Pokémon HOME. Cela signifie que les joueurs pourront importer leurs Pokémon issus de jeux précédents pour les utiliser dans cette nouvelle aventure. Une compatibilité avec Pokémon GO et Pokémon Écarlate et Violet a également été annoncé.

Pour le reste, aucune date de sortie n'a été communiquée. Le titre, développé par The Pokémon Works avec le soutien de Game Freak, arrivera sur Nintendo Switch, Switch 2 et les appareils mobiles.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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