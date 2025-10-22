Pokémon Legends: Z-A : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 06 janvier 2026 à 11h36
Comme dans tous les jeux Pokémon de ces dernières années, la fonctionnalité Cadeau Mystère est présente dans Pokémon Legends: Z-A. Nous vous expliquons comment la débloquer et quelle est la liste des récompenses.
Pokémon Legends: Z-A : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?
La fonctionnalité Cadeau Mystère est présente dans un bon nombre de jeux de la licence Pokémon depuis quelques années et permet, comme l'indique son nom, de récupérer quelques bonus. Elle est de retour dans Pokémon Legends: Z-A et si vous n'êtes pas un habitué du genre, sachez que cette fonctionnalité permet, très souvent en entrant un code spécial, d'obtenir des bonus pour votre progression, que ce soit des skins ou des Poké Balls, voire des Pokémon. Comme pour Arceus, la fonctionnalité n'est pas disponible de base vous devrez effectuer une action pour y accéder. 

Comment débloquer la fonctionnalité Cadeau Mystère dans Pokémon Legends: Z-A ?

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Comme nous vous le disions, débloquer la fonctionnalité Cadeau Mystère dans Pokémon Legends: Z-A n'est pas la chose la plus dure que vous aurez à faire dans votre aventure, étant donné qu'il suffit de suivre une seule étape :
  • Rencontrer Myosostis dans son laboratoire pour la première fois.
Vous pourrez ensuite accéder au menu Cadeau Mystère en ouvrant le menu principal (bouton X) et en suivant les étapes suivantes : 
  • Cliquez sur l'option « Jeu en ligne ».
  • Allez dans l'onglet « Cadeaux Mystère ».
  • Allez ensuite dans « Via un code ou mot de passe ».
  • Entrez l'un des codes ci-dessous.
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Liste des codes et bonus Cadeau Mystère de Pokémon Legends: Z-a

Durant ces prochains mois, vous pourrez en effet profiter d'une multitude de bonus, à obtenir par le biais du Cadeau Mystère. Deux options s'offriront à vous : Via Internet ou via un code.

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Codes Cadeau Mystère

Vous retrouverez ci-dessous la liste de tous les codes fonctionnels pour des Cadeaux Mystères dans Pokémon Legends: Z-A. 

Récompenses Codes actifs
Poké Balls
Code unique reçu pour l'achat du DLC
100 Poké Balls
Code unique reçu pour l'achat numérique

Cadeau Mystère via Internet

  • jusqu'au 28 février 2026 → Tarsal tenant une Gardevoirite

Codes expirés

Voir les cadeaux mystères Z-A expirés B1G0006 - PREPAR1NG


L'article sera mis à jour au fil du temps, afin de mentionner les nouvelles offres et les nouveaux codes pour les Cadeaux Mystères de Pokémon Legends: Z-A. N'hésitez pas à nous dire par l'intermédiaire des commentaires si certains codes ne sont plus valables.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Poiuytreza (invité) Le 10/01/2026 à 19:13

Baka