Pokémon Legends: Z-A : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?

Comme dans tous les jeux Pokémon de ces dernières années, la fonctionnalité Cadeau Mystère est présente dans Pokémon Legends: Z-A. Nous vous expliquons comment la débloquer et quelle est la liste des récompenses.

Comment débloquer la fonctionnalité Cadeau Mystère dans Pokémon Legends: Z-A ?

Rencontrer Myosostis dans son laboratoire pour la première fois.

Cliquez sur l'option « Jeu en ligne ».

Allez dans l'onglet « Cadeaux Mystère ».

Allez ensuite dans « Via un code ou mot de passe ».

Entrez l'un des codes ci-dessous.







Liste des codes et bonus Cadeau Mystère de Pokémon Legends: Z-a

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Codes Cadeau Mystère

Récompenses Codes actifs Poké Balls Code unique reçu pour l'achat du DLC 100 Poké Balls Code unique reçu pour l'achat numérique

Cadeau Mystère via Internet

jusqu'au 28 février 2026 → Tarsal tenant une Gardevoirite

Codes expirés

Voir les cadeaux mystères Z-A expirés B1G0006 - PREPAR1NG

La fonctionnalitéest présente dans un bon nombre de jeux de la licence Pokémon depuis quelques années et permet, comme l'indique son nom, de récupérer quelques bonus. Elle est de retour danset si vous n'êtes pas un habitué du genre, sachez que cette fonctionnalité permet, très souvent en entrant un code spécial, d'obtenir des bonus pour votre progression, que ce soit des skins ou des Poké Balls, voire des Pokémon. Comme pour Arceus, la fonctionnalité n'est pas disponible de base vous devrez effectuer une action pour y accéder.Comme nous vous le disions, débloquer la fonctionnalité Cadeau Mystère dans Pokémon Legends: Z-A n'est pas la chose la plus dure que vous aurez à faire dans votre aventure, étant donné qu'il suffit de suivre une seule étape :en ouvrant le menu principal (bouton X) et en suivant les étapes suivantes :Durant ces prochains mois,. Deux options s'offriront à vous : Via Internet ou via un code.Vous retrouverez ci-dessous la liste de tous les codes fonctionnels pour des Cadeaux Mystères dans Pokémon Legends: Z-A.L'article sera mis à jour au fil du temps, afin de mentionner les nouvelles offres et les nouveaux codes pour. N'hésitez pas à nous dire par l'intermédiaire des commentaires si certains codes ne sont plus valables.