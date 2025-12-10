Légendes Pokémon: Z-A : Ajoutez à votre équipe les Starters de la région de Hoenn

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 décembre 2025 à 14h02
Si vous aimez Juncko, Braségali et Laggron, Légendes Pokémon: Z-A vous offre une opportunité unique pour ajouter leurs Méga-évolutions à votre Pokédex. Mais pour les obtenir, il faudra prouver votre valeur.
Légendes Pokémon: Z-A : Ajoutez à votre équipe les Starters de la région de Hoenn
Apparus dans la troisième génération de jeux Pokémon, Arcko, Gobu et Poussifeu comptent parmi les Starters préférés des joueurs. Leurs évolutions finales (à savoir Juncko, Laggron et Braségali) ont d'ailleurs longtemps figuré dans la liste des monstres les plus prisés en compétitif. 

Avec les versions X, Y, Rubis Oméga et Saphir Alpha, chacun d'entre eux a obtenu une Méga-évolution qui n'a fait qu'augmenter leur côte de popularité auprès des joueurs. Aujourd'hui, les dresseurs et dresseuses de Légendes Pokémon: Z-A peuvent combattre à leurs côtés. 

Récupérez les Méga-Gemmes des starters de la région de Hoenn dans Légendes Pokémon: Z-A

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The Pokémon Company vient d'annoncer que dans quelques semaines, les dresseurs et dresseuses de Légendes Pokémon: Z-A pourront obtenir la Junckite, la Laggronite et la Bréségalite. Ces Méga-gemmes sont indispensables pour utiliser la Méga-évolution de leurs Pokémon respectifs en combat. Cependant, les 3 gemmes ne pourront être obtenues qu'en participant au club de Combat Z-A

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Équivalent du mode classé du titre, ce mode en ligne nécessitant un abonnement payant au Nintendo Switch Online propose à 4 dresseurs de combattre simultanément dans une même arène. En 3 minutes, chaque joueur doit accumuler le plus de points possible avec son équipe. En fonction des points gagnés, un rang vous est attribué. Suite à une promotion dans les parties classées, vous obtiendrez respectivement : 
  • La Junckite en participant à la saison 5 du club de combat Z-A
  • La Laggronite au cours de la saison 6
  • La Braségalite au cours de la saison 7
Notez que pour faire méga-évoluer les 3 Starters de la région de Hoenn, vous devrez tout d'abord les capturer. Or, il n'est possible de les rencontrer que dans Extra Illumis, la zone explorable dans le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon: Z-A.
 

Ne manquez pas l'occasion de récupérer gratuitement le Dracaufeu lanceur de soleil !

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La fête des Starters n'est d'ailleurs pas terminée. En complément des 3 Méga-Gemmes de Hoenn, The Pokémon Company vient de débuter une distribution gratuite qui va combler les passionnés de Dracaufeu. Grâce à un code, vous pourrez ajouter à votre équipe le surprenant Dracaufeu Baron. Le Pokémon de niveau 36 ressemble à tous les autres Dracaufeu à un détail près : il connaît l'attaque Lance-Soleil, habituellement réservée aux Pokémon de type Plante. 

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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