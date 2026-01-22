Légendes Pokémon: Z-A : MàJ 2.0.1, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes complet et les détails concernant la mise à jour 2.0.1, déployée le 21 janvier 2026, sur Légendes Pokémon: Z-A.
Le mercredi 21 janvier 2026, Légendes Pokémon: Z-A a accueilli une toute nouvelle mise à jour
. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 2.0.1
. Comme vous vous en doutez, cette mise à jour n'apporte pas de nouveautés. Cependant, celle-ci apporte des ajustements pour plusieurs objets et corrige divers problèmes rencontrés par la communauté
.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.0.1, déployée le 21 janvier 2026, de Légendes Pokémon: Z-1
.
Patch notes de la mise à jour 2.0.1 de Légendes Pokémon: Z-A
Ajustements relatifs à l'obtention d'objets
- Il est désormais possible d'acheter plusieurs Baies à la fois dans les boutiques.
- Une fois l'intrigue du contenu additionnel Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension lancée, il est possible d'acheter des Baies en s'adressant à la gérante du Néo Café no 3.
- Le nombre maximum de Méga-Fragments détenus dans la Sacoche est passé de 999 à 9 999.
Résolution des problèmes confirmés suivants liés au contenu de Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension
- Dans certaines zones d'Extra Illumis, les Pokémon se tournaient parfois dans une autre direction que celle de la cible indiquée lorsqu'ils utilisaient une capacité.
- Dans certains cas, la météo ne changeait pas et restait ensoleillée.
- Certains Pokémon chromatiques obtenus avant la sortie de Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension n'étaient pas enregistrés dans le Méga-Dex, même si leur Méga-Gemme n'avait été obtenue qu'après être devenue disponible dans le contenu additionnel.
- Pendant les missions, des images appartenant à des scènes différentes apparaissaient occasionnellement.
- Dans certains cas, il était impossible de terminer la mission secondaire 0188, « L'extra recherche est prête ! », même après avoir obtenu le nombre maximal de points de recherche. (Les joueurs et joueuses qui ont déjà rencontré ce problème devraient pouvoir faire progresser la mission en entrant et sortant d'Extra Illumis.)
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