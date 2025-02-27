Pokémon Pocket : Une nouvelle extension confirmée et disponible très bientôt

The Pokémon Company a profité du Pokémon Presents pour annoncer le lancement prochain de l'extension A2a de Pokémon Pocket centrée sur Arceus.
En temps normal, le Pokémon Presents est l'occasion de surprendre la communauté avec des annonces inattendues et des lancements survenant parfois dans la foulée de la diffusion. Mais pour les joueurs de Pokémon Pocket
, l'annonce majeure de l'événement a été partiellement gâchée.
La mise en ligne accidentelle d'une publicité sur TikTok suggérait que Pokémon Pocket allait lancer une toute nouvelle extension
juste avant le mois de mars. Cette fuite a été confirmée lors de l'événement avec la confirmation de l'arrivée d'une toute nouvelle mini-extension : Lumière triomphale.
Lumière triomphale, la toute nouvelle mini-série de Pokémon Pocket
À peine un mois après la sortie de l'extension Choc Spatio-temporel, Pokémon Pocket accueille donc une nouvelle extension qui est moins conséquente.
Le code indiqué dans l'encart noir indique A2a, ce qui fait que Lumière triomphante est une série dans la lignée de L'Île Fabuleuse.
Lumière triomphale repose principalement sur un autre Pokémon de 4e génération, Arceus
. Celui-ci est d'ailleurs visible sur l'illustration du booster, aux côtés de Tyranocif, Raichu, Nosterfer et Heatran. La présence de ces 4 Pokémon suggère que la série comportera des cartes les mettant à l'honneur. Mais lors de la vidéo de présentation, il est aussi possible de voir des cartes de Blizzaroi, Motisma, Zarbi, Carchacroc, Shaymin et bien plus encore.
Cette nouvelle série de cartes risque d'apporter son lot de bouleversements dans la méta
, d'autant que plusieurs cartes semblent avoir des effets impliquant la présence d'Arceus. Bien entendu, nous vous tiendrons informés dès que l'extension sera disponible. Les joueurs et les collectionneurs pourront ouvrir des boosters de Lumière triomphale à partir du 28 février 2025 dès 6h00 heure française
dans Pokémon Pocket.
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