Pokémon GO : Un Pokémon légendaire très puissant sera disponible via des études ponctuelles en juillet

Atteindre la couche d'ozone, un court événement composé de deux études ponctuelles, sera lancé en juillet 2026 sur Pokémon GO, et il ne faudra pas le manquer.

Un nouvel événement a été officiellement confirmé pour juillet 2026 sur Pokémon GO, et celui-ci ne devra vraiment pas être manqué si vous aspirez à récupérer l'un des Pokémon légendaires les plus puissants de la franchise. Atteindre la couche d'ozone vous permettra d'accéder à deux études ponctuelles, avec Rayquaza à la clé.

Rayquaza à la clé de deux études ponctuelles en juillet 2026 sur Pokémon GO

Pokémon GO a présenté un tout nouvel événement qui se déroulera du 25 juillet à 10 heures au 26 juillet à 20 heures, Atteindre la couche d'ozone. Cette fois, nul besoin de participer à des raids ou de vous promener en quête de rencontres sauvages, car pour continuer les célébrations des 10 ans du jeu, vous êtes ici invité à compléter deux études ponctuelles, une gratuite et une payante, et d'obtenir ainsi l'emblématique Pokémon légendaire Rayquaza, ainsi qu'une Météorite.

Étude gratuite → une Météorite, une rencontre avec Rayquaza

Étude payante → une Météorite, de la Méga-Énergie Rayquaza, une rencontre avec Rayquaza

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Pour rappel, les météorites sont utiles pour faire méga-évoluer votre Rayquaza, et lui faire apprendre l'attaque Draco Ascension, indispensable à sa méga-évolution.

Ne manquez alors pas ce rendez-vous pour parfaire votre Pokédex, tout en gardant à l'esprit que Niantic met le paquet pour les 10 ans de Pokémon GO. Le GO Fest de cette année introduira Méga-Mewtwo X et Y, et pour bien vous y préparer, l'événement Voie des légendes sera l'occasion d'obtenir une multitude de spécimens puissants, tels que Kyurem ou Dialga et Palkia sous leur forme originelle.