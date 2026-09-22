Pokémon GO accueille Pikachu Astronaute avec la semaine World Space en octobre 2026

Un nouveau spécimen va débarquer sur Pokémon GO en octobre 2026. Pikachu Astronaute sera disponible au cours de l'événement World Space Week, retrouvez les détails dans cet article.

Les itérations de Pikachu sont sans doute les plus nombreuses sur Pokémon GO, et une nouvelle version du spécimen emblématique de la franchise va faire son entrée en octobre 2026. L'événement World Space Week viendra introduire Pikachu Astronaute, et vous permettra de participer à plusieurs activités. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme du World Space Week 2026 ci-dessous.

World Space Week 2026 marque l'arrivée de Pikachu Astronaute sur Pokémon GO

Du dimanche 4 octobre à minuit au samedi 10 octobre 2026 à 23 heures 59, tous les Dresseurs de Pokémon GO sont conviés à la semaine World Space, durant laquelle un nouveau Pokémon costumé fera son apparition : Pikachu Astronaute. Ce dernier pourra être rencontré au cours des Raids ou en complétant des études ponctuelles, et les plus chanceux d'entre vous le récupéreront peut-être en version chromatique.



Raids

Raids de niveau 1

Pikachu astronaute

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle gratuite sera disponible durant l'évènement World Space Week. En complétant les tâches de cette étude, vous obtiendrez notamment une rencontre avec Pikachu Astronaute. Les tâches qui y sont associées devront être accomplies et les récompenses récupérées avant le lundi 12 octobre 2026 à 23 heures 59, alors ne manquez pas d'effectuer cette mission pour mettre la main sur ce Pokémon inédit.

Notez également que la Journée Communauté du 10 octobre commencera en même temps que cet événement, et mettra à l'honneur Zorua, qui pourra être chromatique ou doté d'un fond spécial. Une étude spéciale et des bonus seront disponibles, une raison supplémentaire de vous connecter à Pokémon GO le 10 octobre prochain.