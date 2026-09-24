Pokémon GO : Faites éclore des Mascaïman en octobre au cours d'une Journée spéciale

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 septembre 2026 à 23h27
Retrouvez le programme de la Journée Éclosion d'octobre 2026 de Pokémon GO ayant pour vedette Mascaïman dans cet article.
Pokémon GO : Faites éclore des Mascaïman en octobre au cours d'une Journée spéciale

Un nouvel événement se profile sur Pokémon GO le 17 octobre 2026 : la Journée Éclosion mettant à l'honneur Mascaïman. Au programme, plusieurs bonus, des apparitions accrues de ce spécimen dans les Œufs et deux études ponctuelles. Pour en savoir plus, consultez le programme de la Journée Mascaïman ci-dessous.

Que réserve la Journée Éclosion de Mascaïman ?

Le samedi 17 octobre 2026 de 11 heures à 17 heures, Mascaïman se montrera bien plus souvent qu'à l'ordinaire dans les Œufs de 2 km. Les chances de le récupérer en version chromatique seront également plus élevées. 

Bonus

  • Bonbons ×2 en faisant éclore des Œufs (non cumulable avec d'autres bonus similaires)
  • Distance d'éclosion diminuée de moitié (non cumulable avec d'autres bonus similaires)
  • Davantage de chances de faire éclore un Mascaïman chromatique
  • Davantage de chances d'obtenir des Œufs de 2 km en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle gratuite sera proposée à tous les Dresseurs lors de cette Journée Éclosion Mascaïman. Elle permettra de gagner un Incubateur et des PX, et devra être complétée avant la fin de l'événement, le samedi 17 octobre à 17 heures.

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir une étude ponctuelle supplémentaire, ce qui vous accordera le bonus suivant 

  • Distance d'éclosion divisée par 4

En outre, l'étude vous mettra au défi de récolter des Poussières Étoiles et de parcourir 1 km pour gagner des récompenses supplémentaires, notamment un Morceau d'Étoile et 2 Super-Incubateurs.

journee-eclosion-mascaiman

Octobre 2027 accueillera plusieurs événements sur Pokémon GO ; vous pourrez par exemple obtenir un Pikachu Astronaute au cours de la World Space Week. Ne manquez donc pas de vous connecter pour faire le plein de consommables et de Pokémon !

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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