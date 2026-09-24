Pokémon GO : Faites éclore des Mascaïman en octobre au cours d'une Journée spéciale

Retrouvez le programme de la Journée Éclosion d'octobre 2026 de Pokémon GO ayant pour vedette Mascaïman dans cet article.

Un nouvel événement se profile sur Pokémon GO le 17 octobre 2026 : la Journée Éclosion mettant à l'honneur Mascaïman. Au programme, plusieurs bonus, des apparitions accrues de ce spécimen dans les Œufs et deux études ponctuelles. Pour en savoir plus, consultez le programme de la Journée Mascaïman ci-dessous.

Que réserve la Journée Éclosion de Mascaïman ?

Le samedi 17 octobre 2026 de 11 heures à 17 heures, Mascaïman se montrera bien plus souvent qu'à l'ordinaire dans les Œufs de 2 km. Les chances de le récupérer en version chromatique seront également plus élevées.

Bonus

Bonbons ×2 en faisant éclore des Œufs (non cumulable avec d'autres bonus similaires)

Distance d'éclosion diminuée de moitié (non cumulable avec d'autres bonus similaires)

Davantage de chances de faire éclore un Mascaïman chromatique

Davantage de chances d'obtenir des Œufs de 2 km en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle gratuite sera proposée à tous les Dresseurs lors de cette Journée Éclosion Mascaïman. Elle permettra de gagner un Incubateur et des PX, et devra être complétée avant la fin de l'événement, le samedi 17 octobre à 17 heures.

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir une étude ponctuelle supplémentaire, ce qui vous accordera le bonus suivant

Distance d'éclosion divisée par 4

En outre, l'étude vous mettra au défi de récolter des Poussières Étoiles et de parcourir 1 km pour gagner des récompenses supplémentaires, notamment un Morceau d'Étoile et 2 Super-Incubateurs.

Octobre 2027 accueillera plusieurs événements sur Pokémon GO ; vous pourrez par exemple obtenir un Pikachu Astronaute au cours de la World Space Week. Ne manquez donc pas de vous connecter pour faire le plein de consommables et de Pokémon !