Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 septembre 2026 à 11h43
Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.
Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

La saison Sentiers crépusculaires de Pokémon GO va commencer fort, puisque quelques jours après l'événement Hordes Méga, tous les Dresseurs sont conviés à la Célébration pour La série : Pokémon, les horizons. Un nouveau Pokémon costumé fera son entrée à cette occasion, et vous serez invité à participer à des raids, tout en faisant des rencontres sauvages et en bénéficiant de certains bonus. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons de septembre 2026 ci-dessous.

Que réserve la Célébration pour La série : Pokémon, les horizons ?

Du mercredi 16 septembre à 10 heures au mardi 22 septembre 2026 à 20 heures, Pokémon GO organise l'événement Célébration pour La série : Pokémon, les horizons, qui introduira un Pokémon costumé inédit : Salamèche portant les lunettes de Friede. Il sera possible de rencontrer ce spécimen à l'état sauvage, en l'attirant avec un Module Leurre standard, en complétant une étude de terrain, ou par l'intermédiaire du Passe GO.

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Notez que vous aurez besoin de 25 Bonbons Salamèche pour le faire évoluer en Reptincel portant les lunettes de Friede, et de 100 de plus pour récupérer Dracaufeu portant les lunettes de Friede. Si la chance est avec vous, vous pourriez obtenir ce Pokémon en version chromatique ou doté d'un fond spécial.

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Bonus d'évènement

  • Plus de chances de rencontrer un Kecleon aux PokéStops

Avec les échelons majeurs du Passe GO :

Échelon 1 – Bonus débloqués au rang 1

  • Bonbons de capture ×2
  • Passe GO deluxe : Bonbons de capture ×3

Échelon 2 – Bonus débloqué au rang 10

  • Modules Leurre standard durant 1 heure et pouvant attirer les Pokémon vedettes

Échelon 3 – Bonus débloqué au rang 20

  • Poussières Étoile supplémentaires en attrapant des Bibichut et des Zapétrel

Rencontres sauvages

Durant l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons de septembre 2026, vous pourrez rencontrer à l'état sauvage des Salamèche portant les lunettes de Friede ou même un Pikachu portant la casquette de Cap, ainsi que :

  • De 5 heures à 17 heures → Pâtachiot, Zapétrel et Leveinard
  • De 17 heures à 5 heures → Évoli, Bibichut et Rocabot

Raids

Raids de niveau un

  • Pikachu portant la casquette de Cap

Raids de niveau trois

  • Dracaufeu portant les lunettes de Friede
  • Miascarade
  • Flâmigator
  • Palmaval

Étude de terrain

Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous permettront de rencontrer les Pokémon à l'affiche.

Épreuves PokéStop

Restez à l'affût : pendant la durée de l'événement, les Épreuves des différents PokéStops changeront de catégorie chaque jour !

Rencontres surprises

Ouistiti ! Vous pourriez rencontrer les personnages et les Pokémon de La série : Pokémon, les horizons en prenant une photo pendant l'événement.

Passe GO : Célébration de collaboration

Passe GO

  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
  • Des PX
  • Un Module Leurre

Passe GO deluxe

  • Des rencontres supplémentaires avec encore plus de Pokémon
  • Des Passes de combat premium
  • Des Super Bonbons L

Rendez-vous dès le 16 septembre pour mettre la main sur de nouveaux Pokémon costumés, et parfaire ainsi votre Pokédex de Pokémon GO.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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