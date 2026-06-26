Pokémon GO : Pikachu sera au cœur de deux événements anniversaire en juillet 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec la Célébration de Pikachu anniversaire spécial et l'anniversaire du Professeur Willow en juillet 2026 sur Pokémon GO.

Pokémon GO fête ses 10 ans en juillet 2026, et plusieurs événements seront organisés durant l'été pour célébrer cela comme il se doit. Après l'événement principal, deux autres rendez-vous mettant à l'honneur Pikachu ont été fixés : la Célébration de Pikachu anniversaire spécial et l'anniversaire du Professeur Willow.

La Célébration de Pikachu anniversaire spécial est prévue en juillet

Du lundi 13 juillet à 10 heures au lundi 20 juillet 2026 à 20 heures, Pikachu sera la vedette d'un événement anniversaire de Pokémon GO, divisé en 3 parties amenant chacune un Pikachu costumé différent.

Célébration 1 : du 13 juillet, à 10 heures, au 15 juillet, même heure

Célébration 2 : du 15 juillet, à 10 heures, au 18 juillet, même heure

Célébration 3 : du 18 juillet, à 10 heures, au 20 juillet, à 20 heures

En guise de bonus, Pikachu se montrera bien plus souvent qu'à l'ordinaire et sera plus facile à attraper pendant toute la durée de l'événement. Vous le rencontrerez d'ailleurs à l'état sauvage sous plusieurs formes : Pikachu portant un déguisement d'Halloween, Pikachu portant une tenue du carnaval d'hiver ou encore Pikachu style estival.

Passe GO

Échelon 1 (rang 10)

Bonbons de transfert ×2

Plus de chances d'obtenir des Bonbons L après avoir transféré un Pokémon (Dresseurs de niveau 31 et plus)

Passe GO deluxe : Bonbons de transfert ×3

Passe GO deluxe : encore plus de chances d'obtenir des Bonbons L après avoir transféré un Pokémon (Dresseurs de niveau 31 et plus)

Échelon 2 (rang 20)

Poussières Étoile de capture ×2

Passe GO deluxe : Poussières Étoile de capture ×3

Ouvrez l'œil : d'autres tâches pourraient apparaître pendant l'événement pour ce Passe GO !

Raids

Raids de niveau 1

Pikachu élégant avec accessoires rouges

Pikachu élégant avec accessoires jaunes

Pikachu élégant avec accessoires bleus

Pikachu coiffé d'un chapeau de safari

Pikachu portant un blouson d'université

Pikachu coiffé d'une couronne en améthyste

Pikachu Championnats Monde 2022

Pikachu Championnats Monde 2023

Pikachu Championnats Monde 2024

Passe GO : Célébration de Pikachu anniversaire spécial

Du lundi 13 juillet, à 10 heures, au lundi 20 juillet 2026, à 20 heures, les Passe GO et Passe GO deluxe de l'événement Célébration de Pikachu anniversaire spécial seront disponibles.

Passe GO

Des rencontres avec les Pokémon de l'événement

Plus de 150 000 PX

Un Œuf Chance

Des Baies Framby dorées

Passe GO deluxe

Encore plus de rencontres avec les Pokémon de l'événement

Plus de 350 000 PX

Des Œufs Chance

Des Baies Nanana argentées

Un Module Leurre

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Pikachu assistant du Professeur Willow débarque aussi en juillet

Le mardi 21 juillet 2026, de 10 heures à 20 heures, ce sera au tour du Professeur Willow de célébrer son anniversaire. Pour marquer le coup, vous pourrez rencontrer Pikachu costumé en parcourant certaines activités :

étude de terrain

étude ponctuelle

Raids

en prenant des photos

Les plus chanceux parmi vous pourront même ajouter à leur Pokédex Pikachu assistant du Professeur Willow en version chromatique, ou doté d'un fond spécial de capitaine d'équipe. Notez que l'étude ponctuelle associée à cet événement sera gratuite, et vous accordera aussi un Œuf Chance et un Morceau d'Étoile.