Pokémon GO : Pikachu sera au cœur de deux événements anniversaire en juillet 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 juin 2026 à 12h56
Découvrez ce qui vous attend avec la Célébration de Pikachu anniversaire spécial et l'anniversaire du Professeur Willow en juillet 2026 sur Pokémon GO.
Pokémon GO : Pikachu sera au cœur de deux événements anniversaire en juillet 2026, les détails

Pokémon GO fête ses 10 ans en juillet 2026, et plusieurs événements seront organisés durant l'été pour célébrer cela comme il se doit. Après l'événement principal, deux autres rendez-vous mettant à l'honneur Pikachu ont été fixés : la Célébration de Pikachu anniversaire spécial et l'anniversaire du Professeur Willow.

La Célébration de Pikachu anniversaire spécial est prévue en juillet 

Du lundi 13 juillet à 10 heures au lundi 20 juillet 2026 à 20 heures, Pikachu sera la vedette d'un événement anniversaire de Pokémon GO, divisé en 3 parties amenant chacune un Pikachu costumé différent.

  • Célébration 1 : du 13 juillet, à 10 heures, au 15 juillet, même heure
  • Célébration 2 : du 15 juillet, à 10 heures, au 18 juillet, même heure
  • Célébration 3 : du 18 juillet, à 10 heures, au 20 juillet, à 20 heures

En guise de bonus, Pikachu se montrera bien plus souvent qu'à l'ordinaire et sera plus facile à attraper pendant toute la durée de l'événement. Vous le rencontrerez d'ailleurs à l'état sauvage sous plusieurs formes : Pikachu portant un déguisement d'Halloween, Pikachu portant une tenue du carnaval d'hiver ou encore Pikachu style estival.

Passe GO

Échelon 1 (rang 10)

  • Bonbons de transfert ×2
  • Plus de chances d'obtenir des Bonbons L après avoir transféré un Pokémon (Dresseurs de niveau 31 et plus)
  • Passe GO deluxe : Bonbons de transfert ×3
  • Passe GO deluxe : encore plus de chances d'obtenir des Bonbons L après avoir transféré un Pokémon (Dresseurs de niveau 31 et plus)

Échelon 2 (rang 20)

  • Poussières Étoile de capture ×2
  • Passe GO deluxe : Poussières Étoile de capture ×3
  • Ouvrez l'œil : d'autres tâches pourraient apparaître pendant l'événement pour ce Passe GO !

Raids

Raids de niveau 1

  • Pikachu élégant avec accessoires rouges
  • Pikachu élégant avec accessoires jaunes
  • Pikachu élégant avec accessoires bleus
  • Pikachu coiffé d'un chapeau de safari
  • Pikachu portant un blouson d'université
  • Pikachu coiffé d'une couronne en améthyste
  • Pikachu Championnats Monde 2022
  • Pikachu Championnats Monde 2023
  • Pikachu Championnats Monde 2024

Passe GO : Célébration de Pikachu anniversaire spécial

Du lundi 13 juillet, à 10 heures, au lundi 20 juillet 2026, à 20 heures, les Passe GO et Passe GO deluxe de l'événement Célébration de Pikachu anniversaire spécial seront disponibles.

Passe GO

  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
  • Plus de 150 000 PX
  • Un Œuf Chance
  • Des Baies Framby dorées

Passe GO deluxe

  • Encore plus de rencontres avec les Pokémon de l'événement
  • Plus de 350 000 PX
  • Des Œufs Chance
  • Des Baies Nanana argentées
  • Un Module Leurre

passe-go-pikachu-anniv

À lire également

Pokémon GO fête ses 10 ans avec un événement spécial en juillet 2026, les détails

Pokémon GO fête ses 10 ans avec un événement spécial en juillet 2026, les détails

Pikachu assistant du Professeur Willow débarque aussi en juillet 

Le mardi 21 juillet 2026, de 10 heures à 20 heures, ce sera au tour du Professeur Willow de célébrer son anniversaire. Pour marquer le coup, vous pourrez rencontrer Pikachu costumé en parcourant certaines activités :

  • étude de terrain
  • étude ponctuelle
  • Raids
  • en prenant des photos

pikachu-assistant-willow

Les plus chanceux parmi vous pourront même ajouter à leur Pokédex Pikachu assistant du Professeur Willow en version chromatique, ou doté d'un fond spécial de capitaine d'équipe. Notez que l'étude ponctuelle associée à cet événement sera gratuite, et vous accordera aussi un Œuf Chance et un Morceau d'Étoile.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Octobre 2026)
Pokémon GO 29 septembre 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Octobre 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Octobre 2026)
Pokémon GO 29 septembre 2026

Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Octobre 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Sierra, l'une des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Cliff ? (Octobre 2026)
Pokémon GO 29 septembre 2026

Pokémon GO : Comment battre Cliff ? (Octobre 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Cliff, l'un des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (0)