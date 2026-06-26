Pokémon GO : Pikachu sera au cœur de deux événements anniversaire en juillet 2026, les détails
le 26 juin 2026 à 12h56
Pokémon GO fête ses 10 ans en juillet 2026, et plusieurs événements seront organisés durant l'été pour célébrer cela comme il se doit. Après l'événement principal, deux autres rendez-vous mettant à l'honneur Pikachu ont été fixés : la Célébration de Pikachu anniversaire spécial et l'anniversaire du Professeur Willow.
La Célébration de Pikachu anniversaire spécial est prévue en juillet
Du lundi 13 juillet à 10 heures au lundi 20 juillet 2026 à 20 heures, Pikachu sera la vedette d'un événement anniversaire de Pokémon GO, divisé en 3 parties amenant chacune un Pikachu costumé différent.
- Célébration 1 : du 13 juillet, à 10 heures, au 15 juillet, même heure
- Célébration 2 : du 15 juillet, à 10 heures, au 18 juillet, même heure
- Célébration 3 : du 18 juillet, à 10 heures, au 20 juillet, à 20 heures
En guise de bonus, Pikachu se montrera bien plus souvent qu'à l'ordinaire et sera plus facile à attraper pendant toute la durée de l'événement. Vous le rencontrerez d'ailleurs à l'état sauvage sous plusieurs formes : Pikachu portant un déguisement d'Halloween, Pikachu portant une tenue du carnaval d'hiver ou encore Pikachu style estival.
Passe GO
Échelon 1 (rang 10)
- Bonbons de transfert ×2
- Plus de chances d'obtenir des Bonbons L après avoir transféré un Pokémon (Dresseurs de niveau 31 et plus)
- Passe GO deluxe : Bonbons de transfert ×3
- Passe GO deluxe : encore plus de chances d'obtenir des Bonbons L après avoir transféré un Pokémon (Dresseurs de niveau 31 et plus)
Échelon 2 (rang 20)
- Poussières Étoile de capture ×2
- Passe GO deluxe : Poussières Étoile de capture ×3
- Ouvrez l'œil : d'autres tâches pourraient apparaître pendant l'événement pour ce Passe GO !
Raids
Raids de niveau 1
- Pikachu élégant avec accessoires rouges
- Pikachu élégant avec accessoires jaunes
- Pikachu élégant avec accessoires bleus
- Pikachu coiffé d'un chapeau de safari
- Pikachu portant un blouson d'université
- Pikachu coiffé d'une couronne en améthyste
- Pikachu Championnats Monde 2022
- Pikachu Championnats Monde 2023
- Pikachu Championnats Monde 2024
Passe GO : Célébration de Pikachu anniversaire spécial
Du lundi 13 juillet, à 10 heures, au lundi 20 juillet 2026, à 20 heures, les Passe GO et Passe GO deluxe de l'événement Célébration de Pikachu anniversaire spécial seront disponibles.
Passe GO
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
- Plus de 150 000 PX
- Un Œuf Chance
- Des Baies Framby dorées
Passe GO deluxe
- Encore plus de rencontres avec les Pokémon de l'événement
- Plus de 350 000 PX
- Des Œufs Chance
- Des Baies Nanana argentées
- Un Module Leurre
Pikachu assistant du Professeur Willow débarque aussi en juillet
Le mardi 21 juillet 2026, de 10 heures à 20 heures, ce sera au tour du Professeur Willow de célébrer son anniversaire. Pour marquer le coup, vous pourrez rencontrer Pikachu costumé en parcourant certaines activités :
- étude de terrain
- étude ponctuelle
- Raids
- en prenant des photos
Les plus chanceux parmi vous pourront même ajouter à leur Pokédex Pikachu assistant du Professeur Willow en version chromatique, ou doté d'un fond spécial de capitaine d'équipe. Notez que l'étude ponctuelle associée à cet événement sera gratuite, et vous accordera aussi un Œuf Chance et un Morceau d'Étoile.
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