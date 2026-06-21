Pokémon GO : Participez à l'événement Voie des légendes pour préparer le Mondial 2026 en juillet

Retrouvez le programme et le détails des récompenses à récupérer lors de l'événement Voie des légendes, ayant pour vocation de vous préparer au Mondial 2026 de Pokémon GO.

Le Festival Pokémon GO 2026 : Mondial approche, et pour bien vous préparer à cet événement majeur, vous êtes invités à participer, du 6 au 10 juillet 2026, à participer à la Voie des légendes sur Pokémon GO. Cela sera une occasion à ne pas manquer pour vous entraîner et capturer des Pokémon à la suite de combats de raids, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails ci-dessous.

Voie des légendes : l'événement de préparation au Mondial 2026 de Pokémon GO commence en juillet

Raids pleine puissance

Des Pokémon légendaires, des Ultra-Chimères et d'autres Pokémon puissants seront les adversaires que vous croiserez dans les raids tout au long de l'événement Voie des légendes, du 6 au 10 juillet 2026. Notez que les Pokémon qui apparaîtront chaque jour dans les raids et méga-raids de niveau 5 seront à l'affiche de l'heure de raid le même jour, de 18 heures à 19 heures (le lundi de 18 heures à 20 heures).

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet Raids de niveau 5 Artikodin

Électhor

Sulfura

Raikou

Entei

Suicune

Lugia

Ho-Oh

Regirock

Regice

Registeel

Latias

Latios

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Deoxys Forme Attaque

Deoxys Forme Défense

Deoxys Forme Normale

Deoxys Forme Vitesse

Créhelf (Asie-Pacifique)

Créfollet (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde)

Créfadet (continent américain et Groenland)

Dialga Forme Originelle

Palkia Forme Originelle

Dialga

Palkia

Heatran

Regigigas

Giratina Forme Alternative

Giratina Forme Originelle

Cresselia

Darkrai

Cobaltium

Terrakium

Viridium

Boréas Forme Avatar

Boréas Forme Totémique

Fulguris Forme Avatar

Fulguris Forme Totémique

Reshiram

Zekrom

Démétéros Forme Avatar

Démétéros Forme Totémique

Kyurem

Genesect

Genesect Module Pyro

Genesect Module Cryo

Genesect Module Aqua

Genesect Module Choc

Xerneas

Yveltal

Tokorico

Tokopiyon

Tokotoro

Tokopisco

Solgaleo

Lunala

Zéroïd

Mouscoto (Continent américain et Groenland)

Cancrelove (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde)

Câblifère (Asie-Pacifique)

Bamboiselle (hémisphère sud)

Katagami (hémisphère nord)

Engloutyran

Necrozma

Ama-Ama (hémisphère est)

Pierroteknik (hémisphère ouest)

Zacian (forme Héros Aguerri)

Zamazenta (forme Héros Aguerri)

Regieleki

Regidrago

Amovénus Forme Avatar

Amovénus Forme Totémique Méga-Raids Méga-Drattak Raids de niveau cinq Kyurem Blanc

Zekrom*

Necrozma Ailes de l'Aurore Méga-Raids Méga-Tyranocif Raids de niveau cinq Kyurem Noir

Reshiram

Necrozma Crinière du Couchant Méga-Raids Méga-Gardevoir Raids de niveau cinq Zacian Épée Suprême

Zamazenta Bouclier Suprême Méga-Raids Méga-Ectoplasma Raids de niveau cinq Dialga Forme Originelle

Palkia Forme Originelle Primo-Raids Primo-Kyogre

Primo-Groudon

Qui plus est, certains Pokémon capturés dans ces raids pourront connaître des attaques chargées dotées d'un effet aventure :

Kyurem → Attaque Chargée Ère Glaciaire.

Palkia Forme Originelle → Attaque Chargée Spatio-Rift.

Dialga Forme Originelle → Attaque Chargée Hurle-Temps

Enfin, pour la première fois sur Pokémon GO, ces effets aventure seront accessibles via des CT Attaque d'élite, pendant une durée limitée à l'occasion des 10 ans du jeu. Concrètement, vous pourrez faire appel à une CT Attaque d'élite pour enseigner Spatio-Rift à Palkia Forme Originelle ou Hurle-Temps à Dialga Forme Originelle.

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Nouveaux fonds Pokémon

Pendant la Voie des légendes, tous les joueurs recevront peut-être des fonds spéciaux en attrapant certains Pokémon lors des combats de raid, primo-raids et méga-raids compris. Si vous capturez Mewtwo dans un super méga-raid au cours du Mondial 2026, il sera d'ailleurs doté d'un fond spécial.

Super Méga-Raids pendant le Festival Pokémon GO 2026 : Mondial

Lors du Festival Pokémon GO 2026 : Mondial, chaque Mewtwo attrapé lors d'un Super Méga-Raid aura au minimum un Méga-Niveau débloqué et pourra méga-évoluer sans coût d'énergie initial. Par ailleurs, si vous l'attrapez dans ce contexte, il aura plus de chances de présenter des statistiques d'attaque, de défense, et de points de vie plus élevées.

Œufs pendant la Voie des légendes

Œufs de 2 km Œufs de 5 km Œufs de 10 km Aspicot

Roucool

Abra

Fantominus

Scarabrute

Ptéra

Wattouat

Embrylex

Arcko

Poussifeu

Gobou

Tarsal

Draby

Terhal

Griknot

Riolu

Blizzi

Nanméouïe

Pyronille Bulbizarre portant une visière Pikachu

Salamèche portant une visière Pikachu

Carapuce portant une visière Pikachu

Scarhino

Mime Jr.

Pyronille Tropius

Coupenotte

Frison

Pyronille

Mucuscule

Bébécaille

Toxizap

Frigodo

Si vous êtes chanceux, vous pourriez obtenir Pyronille dans n'importe quel type d'œuf.

Bonus d'événement

Du lundi 6 au dimanche 12 juillet 2026, il n'y aura pas de limite de Passe de Raid à distance.

Les Dresseur·euse·s de niveau 31 et plus recevront des Bonbons L à coup sûr en échangeant des Pokémon.

Recevez des stickers spéciaux en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops et en ouvrant des Cadeaux.

Les Honor Balls auront un taux de capture plus élevé en fin de Raid.

La Puissance d'équipe se chargera plus rapidement pendant les Raids.

Ce bonus sera actif pendant l'événement Voie des légendes.

Obtenez jusqu'à 2 Passes de Raid gratuits en faisant tourner les PhotoDisques dans les Arènes.

Passe GO : Voie des légendes

Du lundi 6 juillet, à 0 heure 01, au dimanche 12 juillet, à 23 heures 59, vous aurez accès aux nouveaux Passe GO et Passe GO deluxe de l'événement Voie des légendes.

Passe GO

Des rencontres avec Pikachu portant une casquette équipe

Des Bonbons de Pokémon apparaissant dans les Raids légendaires tout au long de la semaine

L'objet d'avatar T-shirt Festival Pokémon GO

Des Charges-Lien

Des Incubateurs

Des Encens

Un Bibelot Chance au Rang 100

L'augmentation à 2 000 de la limite de Charges-Lien jusqu'au Festival Pokémon GO 2026 : Mondial

Passe GO deluxe

Tous les butins du Passe GO classique

Une pose de capitaine d'équipe

Une Capsule d'Or afin d'amener les statistiques d'un Pokémon à leur niveau maximal

au Rang 100

Une rencontre avec un Mewtwo doté d'un fond spécial

Des Bonbons L

Deux fois plus de Poussières Étoile d'éclosion

Deux fois plus de Bonbons d'éclosion

5 000 PX supplémentaires à la fin des Raids

3 Bonbons supplémentaires en terminant les Raids de niveau cinq ou plus

1 Bonbon L supplémentaire en terminant les Raids de niveau cinq ou plus

La réduction de moitié de la Distance d'éclosion

Seul bémol, les découvertes quotidiennes n'auront pas lieu pendant l'événement Voie des légendes et le Festival Pokémon GO 2026 : Mondial, mais cela ne devrait pas vous perturber outre mesure puisque vous aurez déjà fort à faire. Rendez-vous donc dès le 6 juillet pour commencer les préparatifs en vue du Mondial de Pokémon GO.