Pokémon GO : Participez à l'événement Voie des légendes pour préparer le Mondial 2026 en juillet

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 juin 2026 à 12h35
Retrouvez le programme et le détails des récompenses à récupérer lors de l'événement Voie des légendes, ayant pour vocation de vous préparer au Mondial 2026 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Participez à l'événement Voie des légendes pour préparer le Mondial 2026 en juillet

Le Festival Pokémon GO 2026 : Mondial approche, et pour bien vous préparer à cet événement majeur, vous êtes invités à participer, du 6 au 10 juillet 2026, à participer à la Voie des légendes sur Pokémon GO. Cela sera une occasion à ne pas manquer pour vous entraîner et capturer des Pokémon à la suite de combats de raids, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails ci-dessous.

Voie des légendes : l'événement de préparation au Mondial 2026 de Pokémon GO commence en juillet

Raids pleine puissance

Des Pokémon légendaires, des Ultra-Chimères et d'autres Pokémon puissants seront les adversaires que vous croiserez dans les raids tout au long de l'événement Voie des légendes, du 6 au 10 juillet 2026. Notez que les Pokémon qui apparaîtront chaque jour dans les raids et méga-raids de niveau 5 seront à l'affiche de l'heure de raid le même jour, de 18 heures à 19 heures (le lundi de 18 heures à 20 heures). 

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Raids de niveau 5

  • Artikodin
  • Électhor
  • Sulfura
  • Raikou
  • Entei
  • Suicune
  • Lugia
  • Ho-Oh
  • Regirock
  • Regice
  • Registeel
  • Latias
  • Latios
  • Kyogre
  • Groudon
  • Rayquaza
  • Deoxys Forme Attaque
  • Deoxys Forme Défense
  • Deoxys Forme Normale
  • Deoxys Forme Vitesse
  • Créhelf (Asie-Pacifique)
  • Créfollet (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde)
  • Créfadet (continent américain et Groenland)
  • Dialga Forme Originelle
  • Palkia Forme Originelle
  • Dialga
  • Palkia
  • Heatran
  • Regigigas
  • Giratina Forme Alternative
  • Giratina Forme Originelle
  • Cresselia
  • Darkrai
  • Cobaltium
  • Terrakium
  • Viridium
  • Boréas Forme Avatar
  • Boréas Forme Totémique
  • Fulguris Forme Avatar
  • Fulguris Forme Totémique
  • Reshiram
  • Zekrom
  • Démétéros Forme Avatar
  • Démétéros Forme Totémique
  • Kyurem
  • Genesect
  • Genesect Module Pyro
  • Genesect Module Cryo
  • Genesect Module Aqua
  • Genesect Module Choc
  • Xerneas
  • Yveltal
  • Tokorico
  • Tokopiyon
  • Tokotoro
  • Tokopisco
  • Solgaleo
  • Lunala
  • Zéroïd
  • Mouscoto (Continent américain et Groenland)
  • Cancrelove (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde)
  • Câblifère (Asie-Pacifique)
  • Bamboiselle (hémisphère sud)
  • Katagami (hémisphère nord)
  • Engloutyran
  • Necrozma
  • Ama-Ama (hémisphère est)
  • Pierroteknik (hémisphère ouest)
  • Zacian (forme Héros Aguerri)
  • Zamazenta (forme Héros Aguerri)
  • Regieleki
  • Regidrago
  • Amovénus Forme Avatar
  • Amovénus Forme Totémique

Méga-Raids

  • Méga-Drattak

Raids de niveau cinq

  • Kyurem Blanc
  • Zekrom*
  • Necrozma Ailes de l'Aurore

Méga-Raids

  • Méga-Tyranocif

 

Raids de niveau cinq

  • Kyurem Noir
  • Reshiram
  • Necrozma Crinière du Couchant

Méga-Raids

  • Méga-Gardevoir

Raids de niveau cinq

  • Zacian Épée Suprême
  • Zamazenta Bouclier Suprême

Méga-Raids

  • Méga-Ectoplasma

Raids de niveau cinq

  • Dialga Forme Originelle
  • Palkia Forme Originelle

Primo-Raids

  • Primo-Kyogre
  • Primo-Groudon

Qui plus est, certains Pokémon capturés dans ces raids pourront connaître des attaques chargées dotées d'un effet aventure : 

  • Kyurem → Attaque Chargée Ère Glaciaire.
  • Palkia Forme Originelle → Attaque Chargée Spatio-Rift.
  • Dialga Forme Originelle → Attaque Chargée Hurle-Temps

Enfin, pour la première fois sur Pokémon GO, ces effets aventure seront accessibles via des CT Attaque d'élite, pendant une durée limitée à l'occasion des 10 ans du jeu. Concrètement, vous pourrez faire appel à une CT Attaque d'élite pour enseigner Spatio-Rift à Palkia Forme Originelle ou Hurle-Temps à Dialga Forme Originelle. 

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Nouveaux fonds Pokémon

Pendant la Voie des légendes, tous les joueurs recevront peut-être des fonds spéciaux en attrapant certains Pokémon lors des combats de raid, primo-raids et méga-raids compris. Si vous capturez Mewtwo dans un super méga-raid au cours du Mondial 2026, il sera d'ailleurs doté d'un fond spécial.

mewtwo-pokemon-go-fest

Super Méga-Raids pendant le Festival Pokémon GO 2026 : Mondial

Lors du Festival Pokémon GO 2026 : Mondial, chaque Mewtwo attrapé lors d'un Super Méga-Raid aura au minimum un Méga-Niveau débloqué et pourra méga-évoluer sans coût d'énergie initial. Par ailleurs, si vous l'attrapez dans ce contexte, il aura plus de chances de présenter des statistiques d'attaque, de défense, et de points de vie plus élevées.

Œufs pendant la Voie des légendes

Œufs de 2 km Œufs de 5 km Œufs de 10 km
  • Aspicot
  • Roucool
  • Abra
  • Fantominus
  • Scarabrute
  • Ptéra
  • Wattouat
  • Embrylex
  • Arcko
  • Poussifeu
  • Gobou
  • Tarsal
  • Draby
  • Terhal
  • Griknot
  • Riolu
  • Blizzi
  • Nanméouïe
  • Pyronille
  • Bulbizarre portant une visière Pikachu
  • Salamèche portant une visière Pikachu
  • Carapuce portant une visière Pikachu
  • Scarhino
  • Mime Jr.
  • Pyronille
  • Tropius
  • Coupenotte
  • Frison
  • Pyronille
  • Mucuscule
  • Bébécaille
  • Toxizap
  • Frigodo

Si vous  êtes chanceux, vous pourriez obtenir Pyronille dans n'importe quel type d'œuf.

Bonus d'événement

  • Du lundi 6 au dimanche 12 juillet 2026, il n'y aura pas de limite de Passe de Raid à distance.
  • Les Dresseur·euse·s de niveau 31 et plus recevront des Bonbons L à coup sûr en échangeant des Pokémon.
  • Recevez des stickers spéciaux en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops et en ouvrant des Cadeaux.
  • Les Honor Balls auront un taux de capture plus élevé en fin de Raid.
  • La Puissance d'équipe se chargera plus rapidement pendant les Raids.
  • Ce bonus sera actif pendant l'événement Voie des légendes.
  • Obtenez jusqu'à 2 Passes de Raid gratuits en faisant tourner les PhotoDisques dans les Arènes.

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Passe GO : Voie des légendes

Du lundi 6 juillet, à 0 heure 01, au dimanche 12 juillet, à 23 heures 59, vous aurez accès aux nouveaux Passe GO et Passe GO deluxe de l'événement Voie des légendes.

Passe GO

  • Des rencontres avec Pikachu portant une casquette équipe
  • Des Bonbons de Pokémon apparaissant dans les Raids légendaires tout au long de la semaine
  • L'objet d'avatar T-shirt Festival Pokémon GO
  • Des Charges-Lien
  • Des Incubateurs
  • Des Encens
  • Un Bibelot Chance au Rang 100
  • L'augmentation à 2 000 de la limite de Charges-Lien jusqu'au Festival Pokémon GO 2026 : Mondial

Passe GO deluxe

  • Tous les butins du Passe GO classique
  • Une pose de capitaine d'équipe
  • Une Capsule d'Or afin d'amener les statistiques d'un Pokémon à leur niveau maximal
  • au Rang 100
  • Une rencontre avec un Mewtwo doté d'un fond spécial
  • Des Bonbons L
  • Deux fois plus de Poussières Étoile d'éclosion
  • Deux fois plus de Bonbons d'éclosion
  • 5 000 PX supplémentaires à la fin des Raids
  • 3 Bonbons supplémentaires en terminant les Raids de niveau cinq ou plus
  • 1 Bonbon L supplémentaire en terminant les Raids de niveau cinq ou plus
  • La réduction de moitié de la Distance d'éclosion

Seul bémol, les découvertes quotidiennes n'auront pas lieu pendant l'événement Voie des légendes et le Festival Pokémon GO 2026 : Mondial, mais cela ne devrait pas vous perturber outre mesure puisque vous aurez déjà fort à faire. Rendez-vous donc dès le 6 juillet pour commencer les préparatifs en vue du Mondial de Pokémon GO.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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