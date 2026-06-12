Pokémon GO fête ses 10 ans avec un événement spécial en juillet 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 juin 2026 à 12h10
Pokémon GO célèbre son anniversaire en juillet 2026. Pour ses 10 ans, un événement est organisé, marquant surtout l'entrée d'un nouveau Pokémon costumé. Retrouvez les détails à ce sujet dans cet article.
Pokémon GO fête ses 10 ans avec un événement spécial en juillet 2026, les détails

La saison Toujours en avant de Pokémon GO marque les 10 ans du jeu mobile, et pour fêter cela, vous êtes invité à participer à un événement spécial, organisé du 4 au 6 juillet 2026.  Au programme, un nouveau Pokémon costumé, des rencontres sauvages, une étude ponctuelle et un objet d'avatar inédit. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement des 10 ans de Pokémon GO ci-dessous.

Fête du 10eme anniversaire de Pokémon GO

Du samedi 4 juillet, à 10 heures, au lundi 6 juillet 2026, à 20 heures, Pokémon GO vous convie à l'événement de ses 10 ans. Pendant ce temps, les modules leurre dorés et le sac de pièces seront vos meilleurs alliés, car ils vous permettront de rencontrer un nouveau Pokémon costumé : Mordudor tenant une pièce du 10ème anniversaire. Les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique. Notez que ce spécimen ne sera disponible que durant une période définie, du samedi 4 juillet à 10 heures au vendredi 31 juillet à 23 heures 59.

Bonus d'événement

  • PX de capture ×4
  • Poussières Étoile de capture ×4
  • Plus de chances de rencontrer la version chromatique des Pokémon de l'événement à l'état sauvage

Jusqu'au 31 juillet :

  • Possibilité de rencontrer un Mordudor tenant une pièce du 10ᵉ anniversaire doté d'un fond spécial
  • Possibilité de rencontrer un Mordudor chromatique en utilisant un Sac de pièces pendant l'événement (si vous avez de la chance)

Rencontres sauvages

Mordudor ne sera pas le seul Pokémon costumez que vous verrez pendant les 10 ans de Pokémon GO, puisque d'autres pourront être rencontrés à l'état sauvage, notamment :

  • Pikachu coiffé d'un gâteau
  • Évoli coiffé d'un chapeau de fête
  • Chenipotte coiffé d'un chapeau de fête

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude ponctuelle exclusive de l'événement, et prétendre aux butins listés ci-dessous :

  • Un Super-Incubateur
  • Un Passe de combat premium
  • Une rencontre avec un Mordudor tenant une pièce du 10ᵉ anniversaire doté d'un fond spécial

Les Pokémon de l'événement pourront aussi être aperçus par l'intermédiaire des récompenses de tâches d'étude de terrain.

etude-10-ans

Attaques vedettes

Florizarre

  • Faites évoluer Herbizarre (l'évolution de Bulbizarre) pour obtenir un Florizarre qui maîtrise l'Attaque Chargée Végé-Attaque.

Dracaufeu

  • Faites évoluer Reptincel (l'évolution de Salamèche) pour obtenir un Dracaufeu qui maîtrise l'Attaque Chargée Rafale Feu.

Tortank

  • Faites évoluer Carabaffe (l'évolution de Carapuce) pour obtenir un Tortank qui maîtrise l'Attaque Chargée Hydroblast.

Nouvel objet d'avatar

L'objet d'avatar suivant sera disponible à l'achat dans la boutique en jeu pendant l'événement.

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Stickers

Vous pourrez obtenir des stickers de l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.

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En plus de pouvoir vivre des événements inédits pendant les 10 ans de Pokémon GO, un nouveau type d'étude ponctuelle et des découvertes quotidiennes seront disponibles à partir du juin. Cela vous permettra de remporter des butins supplémentaires au cours des semaines durant lesquelles aucun événement ne sera organisé. L'été 2026 promet donc d'être intense et riche en surprises, alors préparez-vous à beaucoup bouger pour le vivre comme il se doit.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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